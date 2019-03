Angela Josephs,Unternehmenssprecherin Phoenix Contact in Blomberg

1. "Fach­kräf­teman­gel ist ein real exis­tie­ren­des Pro­blem, al­ler­dings be­trifft das vor al­lem die Be­rei­che, in de­nen Fach­ar­bei­ter auch tatsäch­lich ge­for­dert sind. Größere Un­ter­neh­men be­schäf­ti­gen auch an­ge­lernte Mit­ar­bei­ter, die keine Fach­aus­bil­dung mit­brin­gen müs­sen, be­zie­hungs­weise auch Aus­zu­bil­den­de. Natür­lich gibt es Be­rei­che, die spe­zi­elle Kennt­nisse und Fähig­kei­ten vor­aus­set­zen. Hier müs­sen die Be­wer­ber­pro­file schon auf die Aus­schrei­bung pas­sen. Aber es gibt auch Be­rei­che, wo es um eine hun­dert­pro­zen­tige Ü­ber­ein­stim­mung geht. Viel­fach kön­nen Be­wer­ber­pro­file auch zei­gen, dass es an­dere Plan­stel­len im Un­ter­neh­men gibt, die für Be­wer­ber in­ter­essant sein könn­ten. Grundsätz­lich bil­den wir sel­ber aus, ha­ben also in un­ter­schied­li­chen Un­ter­neh­mens­be­rei­chen auch Nach­wuchs­kräf­te. Und auch die duale Aus­bil­dung, be­zie­hungs­weise das duale Stu­dium sind ein fes­ter Be­stand­teil im Un­ter­neh­men." 2. "Un­sere Aus­zu­bil­den­den kom­men grundsätz­lich im­mer aus der Re­gion. Wer­den die Job­pro­file spe­zi­el­ler und wer­den Mit­ar­bei­ter mit ganz spe­zi­el­len Kennt­nis­sen und Fähig­kei­ten ge­sucht, müs­sen wir bun­des­weit su­chen. Lippe hat zwar gute Fach­kräf­te, aber eine ebenso gute In­dus­trie­land­schaft und dement­spre­chend einen ho­hen Kon­kur­renz­kampf, wenn es um Fach­kräfte geht." 3. "­Stel­len wer­den ü­ber be­kannte Job­por­tale aus­ge­schrie­ben. Auch die be­kann­ten "Re­crui­ting-Mes­sen", wie die "­my­Job" sind sehr wich­tig und bie­ten so­wohl für Ar­beit­neh­mer, als auch für Un­ter­neh­men die Mög­lich­keit, Kon­takte zu in­iti­ie­ren. Mit­ar­bei­ter in der Re­gion zu hal­ten er­for­dert zu­min­dest von den Un­ter­neh­men ein Um­den­ken. Denn die Re­gion selbst bie­tet viel für die Men­schen: Der Frei­zeit­wert ist hoch, wir ha­ben sehr gute Bil­dungs­ein­rich­tun­gen, her­vor­ra­gende Hoch­schu­len, viele Sport­an­ge­bo­te, jede Menge Kul­tur und viel und vor al­lem be­zahl­ba­ren Platz zum Le­ben – auch für junge Fa­mi­li­en. Es gibt aber noch mehr zu Be­den­ken. Ge­rade die junge Ge­ne­ra­tion ist sehr so­zial auf­ge­stellt. Es gibt eine Wer­te­ver­schie­bung. Heute se­hen die Mit­ar­bei­ter we­ni­ger auf die Marke oder die Kar­rie­re, son­dern fra­gen, ob das Un­ter­neh­men sich ge­sell­schaft­lich en­ga­giert, ob es nach­hal­tig ar­bei­tet, öf­fent­li­che An­lie­gen un­ter­stützt, neue Tech­no­lo­gien nutzt oder so­zial en­ga­giert ist. Es geht um ein Le­ben in Ba­lan­ce. Wenn Un­ter­neh­men also mehr ganz­heit­lich agie­ren und die Mit­ar­bei­ter im bes­ten Fall mit der ent­spre­chen­den Un­ter­neh­mens­phi­lo­so­phie auf Au­gen­höhe mit­neh­men, gibt es nur sehr we­nig Grün­de, die Re­gion zu ver­las­sen."

vom 06.03.2019 | Ausgabe-Nr. 10A

