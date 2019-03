Bezirksregierung stellt Ausbildungsberufe vor

Det­mold. Die Be­zirks­re­gie­rung Det­mold wird bei der my job OWL in Bad Sal­zu­flen vom 8. bis 10. März als eine der größten Aus­bil­dungs­behör­den in Ost­west­fa­len-Lippe teil­neh­men und eine Reihe von Aus­bil­dungs­be­ru­fen vor­stel­len. Mit­ar­bei­ter und Aus­zu­bil­dende aus den De­zer­na­ten für Per­so­nal und aus wei­te­ren Fach­de­zer­na­ten ge­ben Ein­blicke: in das Be­wer­bungs­ver­fah­ren, den Aus­bil­dungs­ab­lauf und die viel­fäl­ti­gen Ein­satz­mög­lich­kei­ten in der Be­zirks­re­gie­rung.

Ver­schie­dene Aus­bil­dungs­be­rufe wer­den prä­sen­tiert, dar­un­ter Ver­wal­tungs­wir­te, Geo­ma­ti­ker, Voll­zugs­be­diens­tete und das Duale Stu­dium "­Ba­che­lor of Laws". "Wir ha­ben der­zeit 128 Aus­zu­bil­dende und Stu­die­rende in un­se­rer Behör­de, die den täg­li­chen Ar­beit­sall­tag ak­tiv mit­ge­stal­ten. Nach Ab­schluss des Stu­di­ums oder der Aus­bil­dung freuen wir uns dar­auf, die jun­gen Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen in der Lan­des­ver­wal­tung zu be­grüßen, wo sie ein span­nen­der und zu­kunfts­si­che­rer Ar­beits­platz er­war­tet", so Jo­hanna Kor­ter-Halt, Aus­bil­dungs­lei­te­rin der Be­zirks­re­gie­rung Det­mold. In­for­ma­tio­nen fin­den In­ter­es­sierte un­ter: ww­w.­bez­reg-det­mol­d.n­r­w.­de/­Kar­rie­re. Zum Hin­ter­grund: Die Be­zirks­re­gie­rung Det­mold be­auf­sich­tigt und ge­neh­migt, mo­de­riert und er­greift die In­itia­ti­ve. Und das seit 200 Jah­ren. Sie ist eine Behörde des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len. Sie ist ein Schar­nier zwi­schen der Lan­des­re­gie­rung in Düs­sel­dorf so­wie den Krei­sen und Kom­mu­nen un­se­rer Re­gion. Bau­en, Ar­beit, Schu­le, Um­welt, Ge­sund­heit – die Be­zirks­re­gie­rung bün­delt diese und wei­tere Res­sorts des Lan­des in ei­ner Behör­de. Gleich­zei­tig ver­tritt sie die In­ter­es­sen der Re­gion ge­genü­ber den Mi­nis­te­rien und der Lan­des­re­gie­rung.

vom 02.03.2019 | Ausgabe-Nr. 9B

Drucken | Versenden