Neues Messekonzept der Stadtwerke in Lippe

Work-Life Balance lautet das Credo auf der MyJob OWL

Bad Sal­zu­flen (la). Wer viele Dinge un­ter einen Hut brin­gen möchte – Ar­beit, Li­festy­le, Sport, Fa­mi­lie, Freun­de, be­trieb­li­che Al­ters­vor­sorge – braucht Ar­beit­ge­ber und einen Job, die das al­les er­mög­li­chen. Ar­beit­ge­ber, wie die lip­pi­schen Stadt­werke ma­chen ge­nau dies. Auf dem Ge­mein­schafts­stand der Stadt­werke Bad Sal­zu­flen, Det­mold und Lemgo fin­det der Mes­se­be­su­cher kom­pe­tente An­sprech­part­ner, die sich ü­ber Work-Life-Ba­lance und Ver­ein­bar­keit Ge­dan­ken ma­chen und Lö­sun­gen durch at­trak­tive Ar­beits­zeit­mo­delle und Rah­men­be­din­gun­gen bie­ten. In ei­ner Un­ter­su­chung hat­ten die drei Un­ter­neh­men im Herbst ver­gan­ge­nen Jah­res un­ter rund 300 Be­schäf­tig­ten eine Um­frage ge­st­ar­tet. Ziel war es her­aus­zu­fin­den, wel­che Be­weg­gründe Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter hat­ten, ihre Tätig­keit bei den Stadt­wer­ken auf­zu­neh­men. Die Er­geb­nisse zei­gen die drei lip­pi­schen Ener­gie­ver­sor­ger jetzt vi­sua­li­siert auf dem neu kon­zi­pier­ten Mes­se­stand und ge­hen da­mit in die Of­fen­si­ve.

Neues Mes­se­kon­zept zum 10-jäh­ri­gen Jub­liäum Un­ter dem Stand-Motto "­mach´s mit Ener­gie" ma­chen die Stadt­werke auf die Vor­zü­ge, die Mit­ar­bei­ter ge­nießen, vi­sua­li­siert auf Dis­plays und Mes­se­stand­be­klei­dung, auf­merk­sam. Die neu ge­schaf­fe­nen Kom­mu­ni­ka­ti­ons­be­rei­che auf dem Stand sol­len zum re­gen Aus­tausch mit po­ten­ti­el­len In­ter­es­sen­ten ein­la­den. Mit ei­ner von Aus­bil­dern ent­wi­ckelte und ge­mein­sam mit Aus­zu­bil­den­den er­stell­te, ori­gi­nale Was­ser­rohr­lei­tung, die ü­ber den ge­sam­ten Stand ver­läuft, wird aus dem Pro­dukt­port­fo­lio der Stadt­werke das Thema "Trink­was­ser" un­ter­stri­chen. Be­rufs­ori­en­tie­rungs­test für den Kar­rie­re­st­art Wer noch nicht weiß, wel­cher Be­ruf zur ei­ge­nen Per­sön­lich­keit passt, er­hält hier erste Ein­bli­cke in mög­li­che Ar­beit­sum­fel­der und Be­ru­fe. Mit Hilfe des di­gi­ta­len Stadt­werke Be­ru­fe­ori­en­tie­rungs­test kön­nen Be­wer­ber pas­sende Be­rufe fin­den, die ih­ren ei­ge­nen Stär­ken und In­ter­es­sen ent­spre­chen. Da­bei gibt es ein weit ge­fächer­tes Spek­trum an Aus­bil­dungs­be­ru­fen, die die Stadt­werke auf der Messe näher vor­stel­len wer­den. Wer zwi­schen­durch eine Pause ge­nießen möchte kann sich mit aus­ge­fal­le­nen Trink­was­ser-Cock­tails auf dem Mes­se­stand er­fri­schen, oder beim Plum­ber Game seine Ge­schick­lich­keit tes­ten. BUZ: So wird sich der neue Mes­se­stand der Stadt­werke auf der My­Job OWL prä­sen­tie­ren.

vom 02.03.2019 | Ausgabe-Nr. 9B

Drucken | Versenden