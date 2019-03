Chinarundreise

Verein bietet Infoveranstaltung

Det­mold (la). Am heu­ti­gen Sams­tag bie­tet der Ver­ein YouthOR­G.EU eine In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung für Teil­nah­me­in­ter­es­sierte an sei­ner großen China­rund­fahrt vom 12. bis zum 27. Ok­to­ber 2019 an. An der Fahrt kön­nen Er­wach­se­nen je­den Al­ters teil­neh­men. Alle In­for­ma­tio­nen zu der Fahrt sind un­ter ww­w.Y­outhor­g.eu zu fin­den. Die Ver­an­stal­tung fin­det um 10 Uhr im Café Cup in der Ex­ter­straße 10 statt.

vom 02.03.2019 | Ausgabe-Nr. 9B

