Kurs zum Durchatmen

Bad Sal­zu­flen. Die Hek­tik des All­tags kann den Kör­per an seine Gren­zen brin­gen und den Ener­gie­spei­cher lee­ren. In ei­nem Kurs im AWO-Fa­mi­li­en­zen­trum Kita Wül­fer­lieth ler­nen Teil­neh­mer ver­schie­dene Mög­lich­kei­ten ken­nen, zur Ruhe zu kom­men, un­ter an­de­rem mit ver­schie­de­nen Ü­bun­gen aus dem Qi Gong und Sh­i­at­su, ge­führ­ter Me­di­ta­tion und wei­te­ren Ent­span­nungs­tech­ni­ken. Die Ü­bun­gen kön­nen leicht in den All­tag in­te­griert wer­den.

Der Kurs un­ter Lei­tung von Ka­trin Leh­mann star­tet am Mitt­wo­ch, 6. März, von 18.30 bis 20 Uhr und um­fasst fünf Ter­mi­ne. Die Ge­bühr be­trägt 25 Eu­ro. An­mel­dung bei der AWO-Fa­mi­li­en­bil­dung un­ter (05222) 8075836, per E-Mail an "fbw@awo-her­ford.­de" oder di­rekt im Fa­mi­li­en­zen­trum Wül­fer­lieth, Bosch­straße.

vom 27.02.2019 | Ausgabe-Nr. 9A

Drucken | Versenden