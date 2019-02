"Frische Landluft"

Kreis Lip­pe. Draußen auf dem Feld be­gin­nen die ers­ten Ar­bei­ten; den An­fang macht die Dün­ger- und Gül­le­aus­brin­gung. "­Was der eine noch als ‚­fri­sche Land­luft‘ to­le­riert, das ist dem an­de­ren tie­ri­scher Ge­stank im wahrs­ten Sinne des Wor­tes", weiß der Vor­sit­zende des Land­wirt­schaft­li­chen Kreis­ver­ban­des Lip­pe, Die­ter Ha­ge­dorn. Die Land­wirte im Kreis bit­ten die An­woh­ner um Ver­ständ­nis für die Gerüche des or­ga­ni­schen Dün­gers. Gülle und auch Gär­sub­strat aus Bio­gas­an­la­gen seien 100 Pro­zent Na­turdün­ger und wür­den von den Pflan­zen ge­braucht. "Ohne die­sen Mehrnähr­stoff­dün­ger würde auf un­se­ren Fel­dern we­nig ge­dei­hen", er­klärt der Vor­sit­zen­de. Alle Nähr­stof­fe, die die Pflan­zen zum Wachs­tum benötigt, seien ent­hal­ten. "­Mit dem Aus­brin­gen die­ser natür­li­chen Dün­ge­mit­tel schließen wir Nähr­stoff­kreis­läu­fe", er­läu­tert der Vor­sit­zen­de. Da­mit werde dem Bo­den zurück­ge­ge­ben, was ihm durch die Ernte der Pflan­zen ent­zo­gen wer­de. "­Diese Kreis­l­auf­wirt­schaft hat sich seit Jahr­hun­der­ten be­währ­t", un­ter­streicht Ha­ge­dorn. Bei der Gül­le­aus­brin­gung müss­ten sich die Land­wirte an strenge Ge­set­zes­vor­la­gen hal­ten, die re­gel­mäßig kon­trol­liert und bei Miss­ach­tung mit emp­find­li­chen Buß­gel­dern ge­ahn­det wür­den. "­Mit­hilfe mo­der­ner Tech­nik brin­gen die Bau­ern die Gülle pass­genau und nach Be­darf auf das Feld aus­", so Ha­ge­dorn. Ver­schie­dene Ver­fah­ren und Ma­schi­nen ste­hen dafür zur Ver­fü­gung. "­Der fährt ja schon wie­der mit dem Gül­le­fass auf das Feld. Ist das nicht viel zu oft?" Dies hört der Vor­sit­zende oft aus der Be­völ­ke­rung und ant­wor­tet dar­auf: "Wenn wir Bau­ern häu­fi­ger mit dem Gül­le­fass auf dem Acker fah­ren, be­deu­tet das nicht, dass wir mehr aus­brin­gen." Im Ge­gen­teil: Heute sei es so, dass man die Gül­le­men­gen in klei­nere Ga­ben auf­tei­le. Dies habe einen großen Vor­teil für die Pflan­zen und das Was­ser. "Wir brin­gen je­weils nur so viel an Gülle auf, wie die Pflan­zen in der je­wei­li­gen Wachs­tums­phase an Nähr­stof­fen benöti­gen", ver­deut­licht Ha­ge­dorn. "Da­mit er­rei­chen wir, dass sie mög­lichst alle von den Wur­zeln auf­ge­nom­men wer­den und nicht in das Was­ser ge­lan­gen." Kein Ver­ständ­nis hat der Vor­sit­zende für neue Vor­schläge zur Ver­schär­fung der Dün­ge­ver­ord­nung. Diese seien völ­lig ü­be­reilt. Die erst vor ei­nem Jahr um­ge­setzte neue deut­sche Dün­ge­ge­setz­ge­bung müsse doch erst ein­mal wir­ken. "Wir Bau­ern brau­chen po­li­ti­sche Ver­läss­lich­keit und Pla­nungs­si­cher­heit", un­ter­mau­ert Ha­ge­dorn. Der Be­rufs­stand werde in den nächs­ten Wo­chen und Mo­na­ten ge­gen die exis­tenz­be­dro­hen­den Vor­schläge der Bun­des­re­gie­rung vor­ge­hen. Viele In­for­ma­tio­nen zum Thema Gülle sind auf ww­w.­guelle-nr­w.de zu fin­den. Auf die­ser In­ter­netseite der Land­wirt­schafts­kam­mer Nord­rhein-West­fa­len fin­den In­ter­es­sierte un­ter dem Stich­wort "­Mir stink­t‘s" An­sprech­part­ner, die al­len Lip­pern wei­ter­hel­fen, die der Mei­nung sind, dass falsch ge­düngt wur­de.

vom 23.02.2019 | Ausgabe-Nr. 8B

