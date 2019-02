5,3 Millionen Euro fließen in Digitalisierung

Lippische Berufskollegs erhalten Fördermittel für Projekt "Inno-LIP"

Lip­pi­sche Be­rufs­kol­legs er­hal­ten För­der­mit­tel für Di­gi­ta­li­sie­rung: Die Stu­die­ren­den (von links) Jan-Lu­kas Wilms­meier und Ewald Weis­sert zei­gen Wolf­gang Wil­den (Fe­lix-Fe­chen­bach-Be­rufs­kol­leg), Su­sanne Tietje-Groß (Hanse-Be­rufs­kol­leg), Mar­kus Rempe (Vor­stand Lippe Bil­dung eG), Land­rat Dr. Axel Leh­mann, Dr. Jörg We­ber (Diet­rich-Bon­ho­ef­fer-Be­rufs­kol­leg), Re­gie­rungs­prä­si­den­tin Ma­ri­anne Tho­mann-Stahl, Clau­dia Otto (Pro­jekt­ko­or­di­na­to­rin Ei­gen­be­trieb Schu­len) und Man­fred Krei­sel (Lütt­feld-Be­rufs­kol­leg) die Po­ten­ziale der Di­gi­ta­li­sie­rung. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Die lip­pi­schen Be­rufs­kol­legs be­glei­ten junge Men­schen auf den Weg in den Ar­beits­markt, be­son­ders wich­tig ist da­her auch ein zeit­gemäßer und zu­kunfts­fähi­ger Stand der Tech­nik. Die vier Be­rufs­kol­legs in Det­mold und Lemgo er­hal­ten etwa 5,3 Mil­lio­nen Euro an För­der­gel­dern für den Aus­bau der di­gi­ta­len In­fra­struk­tur. Re­gie­rungs­prä­si­den­tin Ma­ri­anne Tho­mann-Stahl ü­ber­reichte den Zu­wen­dungs­be­scheid für das Pro­jekt "Inno-LIP" an Land­rat Dr. Axel Leh­mann.

Land­rat Dr. Axel Leh­mann freut sich sehr, dass der Kreis Lippe er­neut den Zu­schlag für ein so großes För­der­pro­jekt er­hal­ten hat: "­Der Ei­gen­be­trieb Schu­len in­ves­tiert zwar be­reits pro Jahr etwa eine Mil­lion Euro in die Be­rufs­kol­legs. Aber nur durch die För­de­rung von EU, Bund und Land sind wir in der La­ge, die di­gi­tale Aus­stat­tung flächen­de­ckend zu op­ti­mie­ren." Das Pro­jekt "Inno-LIP" ist für drei Jahre an­ge­legt und auch Re­gie­rungs­prä­si­den­tin Ma­ri­anne Tho­mann-Stahl stellt die Not­wen­dig­keit der lang­fris­ti­gen För­de­rung her­aus "Künf­tige Fach­kräfte gut auf die Her­aus­for­de­rung der In­dus­trie 4.0 vor­zu­be­rei­ten, ist ein ganz we­sent­li­ches Ziel der EFRE-För­de­rung. Durch die ‚Inno-LIP‘-Pro­jekt­för­de­rung kön­nen die Be­rufs­kol­legs ihre Ak­ti­vitäten in die­sem Be­reich nun noch wei­ter aus­bauen und so zur Fach­kräf­te­si­che­rung bei­tra­gen." In so­ge­nann­ten Fach­la­bo­ren wird an al­len Be­rufs­kol­legs eine Viel­zahl ganz un­ter­schied­li­cher Maß­nah­men ge­bün­delt, um die Di­gi­ta­li­sie­rung in al­len Be­rei­chen der Be­ruf­li­chen Bil­dung zu ver­an­kern und nach­hal­tig zu ver­bes­sern. So sind bei­spiels­weise In­ves­ti­tio­nen in der Kin­der­pfle­ge, der di­gi­ta­len Fer­ti­gung, dem kom­plet­ten Be­reich Wirt­schaft und Ver­wal­tung so­wie auch im Be­reich Kunst­stoff und For­men­bau ge­plant. Ne­ben der rei­nen Sach- be­zie­hungs­weise Fach­aus­stat­tung sol­len zu­dem An­schaf­fun­gen für di­gi­tal ge­stützte Lehr- und Lern­pro­zesse und die all­ge­meine IT-In­fra­struk­tur rea­li­siert wer­den. Die Be­rufs­kol­legs sind die größten Trä­ger der be­ruf­li­chen Aus- und Wei­ter­bil­dung im Kreis Lip­pe. Etwa zwei Drit­tel al­ler Schul­ab­gän­ger be­su­chen bei­spiels­weise im Rah­men ei­ner dua­len Aus­bil­dung die Be­rufs­schu­le, qua­li­fi­zie­ren sich in den Voll­zeit­bil­dungs­gän­gen bis hin zum Ab­itur am Be­ruf­li­chen Gym­na­sium oder be­su­chen Wei­ter­bil­dungs­an­ge­bote an den Fach­schu­len. Umso wich­ti­ger ist, dass sie ü­ber eine ak­tu­el­le, am Stand der Tech­nik ori­en­tierte Fach­aus­stat­tung und eine sach­ge­rechte di­gi­tale In­fra­struk­tur ver­fü­gen. Dies er­for­dert um­fang­rei­che In­ves­ti­tio­nen, die für alle vier Stand­orte zu­sam­men knapp 6,7 Mil­lio­nen Euro kos­ten – 80 Pro­zent wer­den aus Mit­teln des Eu­ropäi­schen Fonds für re­gio­nale Ent­wick­lung so­wie des RWP-Pro­gramms von Bund und Land NRW ge­för­dert.

vom 23.02.2019 | Ausgabe-Nr. 8B

Drucken | Versenden