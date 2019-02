Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen

Det­mold-Hei­li­gen­kir­chen. Ein Selbst­ver­tei­di­gungs­kurs für Frauen und Mäd­chen ab 14 Jah­ren fin­det am Mitt­wo­ch, 11. März, 25. März und 1. April von 18 bis 20 Uhr im Fa­mi­li­en­zen­trum Ev. Kita Hei­li­gen­kir­chen, Stein­weg 5, statt. Der Kurs ba­siert auf ein­fa­chen Ver­tei­di­gungs­tech­ni­ken, die auch ohne sport­li­che An­for­de­run­gen für je­den an­wend­bar sind. Die Selbst­ver­tei­di­gungs­tech­ni­ken wer­den in rea­lis­ti­scher Form mit dem Trai­ner geübt. Cars­ten Prüß­ner, Ju-Jutsu-Trai­ner, wird den Kurs lei­ten. Die Kos­ten be­tra­gen 25 Eu­ro. An­mel­dun­gen sind un­ter der Ruf­num­mer (05231) 47548 oder per E-Mail an "evan­ge­li­sche@ki­ta­hei­li­gen­kir­chen.­de" mög­lich.

vom 23.02.2019 | Ausgabe-Nr. 8B

