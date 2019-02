Händler warnen vor den Folgen des Online-Einkaufens für Innenstädte

Neujahrsempfang des Handelsverbands OWL in Lemgo

Kreis Lip­pe/Lemgo (LM­H). Für den sta­tionäre Han­del wir der Druck durchs In­ter­net im­mer stär­ker. Das klang beim Neu­jahrs­emp­fang des Han­dels­ver­bands OWL im We­ser­re­naissance-Mu­seum Lemgo deut­lich durch. Mit dem Drei­klang "­Ver­ar­mung, Ver­grau­ung, Fi­lia­li­sie­rung der In­nenstäd­te" be­schrieb der Ver­bands­vor­sit­zende Prof. Dr. Jo­han­nes Be­ver­un­gen die durch­aus reale Ge­fahr für die Fußgän­ger­zo­nen. Be­son­ders In­ter­net-Riese Ama­zon steht bei­spiel­haft für die wach­sende Macht des On­line-Han­dels. OWL-Ver­bands­vor­sit­zen­der Be­ver­un­gen sprach von der "A­ma­zo­ni­sie­rung": "Kleine Händ­ler be­ge­ben sich in eine sehr ge­fähr­li­che Ab­hän­gig­keit und ver­lie­ren wich­tige Kun­den­da­ten.""40 Pro­zent des Han­dels fin­den in­zwi­schen im In­ter­net stat­t", er­klärte Det­lev Nie­haus, Chef des gleich­na­mi­gen Spiele-Fach­ge­schäfts in der Lem­goer Mit­tel­straße, für seine Bran­che. Das werde sich in den nächs­ten Jah­ren spür­bar auf die Stand­orte aus­wir­ken, denn "­Bits und By­tes schlen­dern nicht durch die Fußgän­ger­zo­ne". Et­li­che un­ab­hän­gige Händ­ler sähen sich be­reits ge­zwun­gen, Ama­z­ons Mar­ket­place-Platt­form zu nut­zen, um ihre Wa­ren im Netz zu ver­kau­fen.

Zwar nehme die Ge­fahr von Leer­stän­den in den Städ­ten zu, aber die Lä­den vor Ort müss­ten diese Her­aus­for­de­run­gen an­neh­men, so ei­nige Red­ner. Be­ver­un­gen nannte Lemgo als Po­si­tiv-Bei­spiel für ge­lun­gene In­nen­stadt-Stand­ort­po­li­tik, kri­ti­sierte vor vie­len Gäs­ten aus Po­li­tik und Ver­wal­tung aber die "Un­gleich­be­hand­lung": In­ter­na­tio­nale In­ter­net­kon­zerne könn­ten reich­lich Steu­er­schlupflöcher nut­zen und hät­ten nicht mit Ge­werk­schafts­kla­gen we­gen ver­kaufsof­fe­nen Sonn­ta­gen zu tun. Im Ü­b­ri­gen sei wie­der mehr Wett­be­werb not­wen­dig: We­nige Kon­zerne do­mi­nier­ten im­mer stär­ker den Markt im Netz. Auch CDU-Bun­des­tags­frak­ti­ons­vize Dr. Cars­ten Lin­ne­mann (Pa­der­born), Vor­sit­zen­der der Mit­tel­stands- und Wirt­schafts­ver­ei­ni­gung der Union, setzt auf den mit­telstän­di­schen Händ­ler. Er brachte zu­gleich sein Un­be­ha­gen ge­genü­ber dem Kon­zept von Wirt­schafts­mi­nis­ter Pe­ter Alt­maier zum Aus­druck: "Ich möchte kei­nen Staat, der sich an Kon­zer­nen be­tei­lig­t."

