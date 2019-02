Finanzielle Unterstützung

Kreis Lip­pe. "­Manch­mal ist eine be­trieb­li­che Aus­bil­dung am Wohn­ort nicht mög­lich", be­rich­tet Laura Krü­ger, Team­lei­te­rin der Be­rufs­be­ra­tung der Agen­tur für Ar­beit Det­mold. "Un­ter be­stimm­ten Vor­aus­set­zun­gen gibt es für junge Leu­te, die be­reits in Aus­bil­dung sind oder eine Aus­bil­dung wo­an­ders pla­nen, eine fi­nan­zi­elle Un­ter­stüt­zung – die Be­rufs­aus­bil­dungs­bei­hilfe (BAB)." Die Agen­tur für Ar­beit för­dert eine Aus­bil­dung mit ei­ner Be­rufs­aus­bil­dungs­bei­hil­fe, wenn be­stimmte Vor­aus­set­zun­gen vor­lie­gen: Es muss sich um eine be­ruf­li­che Erst­aus­bil­dung han­deln, die in ei­nem an­er­kann­ten Aus­bil­dungs­be­ruf in be­trieb­li­cher oder ü­ber­be­trieb­li­cher Form statt­fin­det. Als Azubi er­hal­ten junge Leute BAB, wenn sie während der Be­rufs­aus­bil­dung nicht bei den El­tern oder ei­nem El­tern­teil woh­nen kön­nen, weil täg­li­ches Pen­deln zwi­schen Aus­bil­dungs­stätte und Woh­nung der El­tern oder ei­nes El­tern­teils nicht zu­mut­bar ist. Letz­te­res ist un­er­heb­lich bei Aus­zu­bil­den­den, die das 18. Le­bens­jahr vollen­det ha­ben, ver­hei­ra­tet sind oder wa­ren, oder mit min­des­tens ei­nem Kind zu­sam­men­le­ben. Bei der Be­rufs­aus­bil­dungs­bei­hilfe er­rech­net sich der Be­darf für den Le­bens­un­ter­halt und die Aus­bil­dung nach be­stimm­ten ge­setz­li­chen Vor­ga­ben. Auf den Be­darf wird das Ein­kom­men des Aus­zu­bil­den­den selbst an­ge­rech­net, aber auch das Ein­kom­men der El­tern be­zie­hungs­weise des Ehe­part­ners wird berück­sich­tigt. Wenn die Vor­aus­set­zun­gen er­füllt sind und ent­spre­chende Ein­kom­mens­gren­zen nicht ü­ber­schrit­ten wer­den, be­steht An­spruch auf BAB ab dem Be­ginn des Mo­nats, in dem der An­trag bei der Agen­tur für Ar­beit Det­mold ge­stellt wird. Im In­ter­net ist un­ter "ww­w.­b­ab­rech­ner.­ar­beit­s­agen­tur.­de" ein Be­rech­nungs­pro­gramm ein­ge­stellt, mit dem un­ver­bind­lich ge­prüft wer­den kann, ob ein An­spruch be­steht. An­trags­un­ter­la­gen gibt es in der Ein­gangs­zone der Agen­tu­ren für Ar­beit Det­mold in der Wit­te­kind­straße 2. Te­le­fo­nisch kön­nen An­trags­un­ter­la­gen un­ter der Ruf­num­mer 0800-4555500 an­ge­for­dert wer­den. Die Agen­tur für Ar­beit Det­mold bit­tet um eine zü­gige Rück­gabe der An­trags­un­ter­la­gen, da­mit es bei Vor­lie­gen der Vor­aus­set­zun­gen nicht zu ver­meid­ba­ren Ver­zö­ge­run­gen bei der Aus­zah­lung kommt.

vom 20.02.2019 | Ausgabe-Nr. 8A

