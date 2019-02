Von der Werre an die Themse

Kreis Lip­pe. Der Deutsch-Bri­ti­sche Schü­ler­dienst fährt all­jähr­lich in den Som­mer­fe­rien mit Schü­lern nach Eng­land. Bei der Som­mer­fahrt 2019 kön­nen auch wie­der Jun­gen und Mäd­chen im Al­ter von 11 bis 19 Jah­ren da­bei sein. Mit dem Rei­se­bus geht es bis Ca­lais und dann wei­ter mit dem Schiff. Nach zwei Stun­den auf See grüßen die berühm­ten Krei­de­fel­sen "White Cliffs of Do­ver­". In Do­ver war­ten auch be­reits die eng­li­schen Gast­fa­mi­li­en. Der Aus­tausch mit ih­nen so­wie täg­lich ei­nige Stun­den in ei­ner Sprach­schule sol­len dazu bei­tra­gen, dass die Reise auch einen sprach­li­chen Er­folg bringt. Doch es gibt auch viel Ge­le­gen­heit für Er­ho­lung am Strand, Spaß beim Ba­den, Sport und ei­nem viel­sei­ti­gen Frei­zeit­pro­gramm. An ei­nem Tag in Lon­don wer­den zahl­rei­che Se­hens­wür­dig­kei­ten be­sucht. Buck­ing­ham Pa­la­ce, der Wohn­sitz der Queen, gehört da­bei ebenso zum Pro­gramm wie eine Them­se­fahrt. Ein Info-Heft kann un­ver­bind­lich per Mail an "­in­fo@­schue­ler­dienst.­com" be­stellt wer­den.

vom 20.02.2019 | Ausgabe-Nr. 8A

