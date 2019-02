Unfallfrei bleiben

Bad Sal­zu­flen. Für das Se­mi­nar "­Un­fall­frei – ich bin da­bei" am Mitt­wo­ch, 6. März, in Bad Sal­zu­flen sind noch Plätze zu ver­ge­ben. Los geht es um 9.30 Uhr im Rat­haus an der Ru­dolph-Bran­des-Al­lee 19, Ende ge­gen 12.30 Uhr. An­ge­spro­chen sind äl­te­re, noch ak­tive Kraft­fah­rer, die ihr Wis­sen zum Thema Straßen­ver­kehr auf­fri­schen und er­wei­tern möch­ten. Nach ei­nem Ein­führungs­vor­trag und ei­ner Dis­kus­si­ons­runde wird die Fahr­zeug­tech­nik am ei­ge­nen PKW un­ter die Lupe ge­nom­men. Die Teil­neh­mer­zahl ist auf 20 Per­so­nen be­grenzt. In­ter­es­sierte kön­nen sich bei der Kreis­po­li­zei­behörde Lippe te­le­fo­nisch un­ter (05231) 609-4012 mon­tags bis frei­tags von 8 bis 12 Uhr in­for­mie­ren und an­mel­den. Die Teil­nahme ist kos­ten­los.

vom 20.02.2019 | Ausgabe-Nr. 8A

Drucken | Versenden