Mit Diabetes am Steuer Krummer Acker

Bad Sal­zu­flen. Die Selbst­hil­fe­gruppe "Treff­punkt Dia­be­tes" trifft sich am Mitt­wo­ch, 27. Fe­bruar, um 15 Uhr im "Rats­kel­ler" am Markt 26. Thema ist dies­mal Dia­be­tes im Straßen­ver­kehr. Sechs Mil­lio­nen Dia­be­ti­ker be­sit­zen einen Füh­rer­schein – fast je­der zehnte Füh­rer­schein­in­ha­ber hat Dia­be­tes. Um die Si­cher­heit im Ver­kehr zu ver­bes­sern, klärt Vol­ker Hol­stein, Po­li­zei­haupt­kom­missar a. D. diese be­son­de­ren Ver­kehrs­teil­neh­mer an­hand ei­ner gel­ten­den Leit­li­nie auf und gibt klare Hand­lungs­emp­feh­lun­gen für Be­trof­fe­ne. Gäste sind will­kom­men. Auch per­sön­li­che Fra­gen kön­nen ge­stellt wer­den. An­sprech­part­ner ist Hil­de­gard Knip­ping un­ter der Ruf­num­mer (05222) 2390090 oder und Apo­the­ker Mar­tin Zill­mann un­ter (05222) 59442. Bad Sal­zu­flen. Die Straße "­Der Krumme Acker" in Bad Sal­zu­flen-Holz­hau­sen ist in Höhe Haus­num­mer 22 in der Zeit vom 25. Fe­bruar bis 1. März ge­sperrt. Es wer­den Haus­an­schlüsse für Ver­sor­gungs­lei­tun­gen ge­baut, heißt es sei­tens der Stadt­ver­wal­tung. An­lie­ger kön­nen dem­nach bis zur Bau­stelle pas­sie­ren.

vom 20.02.2019 | Ausgabe-Nr. 8A

