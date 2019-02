Grünes Licht für Altkennzeichen?

Automobilclub Lemgo wünscht sich altes LE-Kennzeichen zurück

Lemgo (n­r). So Man­chem wird es viel­leicht ähn­lich ge­hen... man sieht ein DT- oder LE-Kenn­zei­chen vor sich und ohne ge­nauer hin­zu­schauen weiß man, dass es ein al­tes Schätz­chen sein muss, das diese Kenn­zei­chen noch ha­ben darf. Heute do­mi­niert das kol­lek­tive LIP-Kenn­zei­chen, schließ­lich müsste das rol­lende Lieb­ha­ber-Ob­jekt seit 1990 un­un­ter­bro­chen an­ge­mel­det ge­we­sen sein oder in­ner­halb ei­nes Jah­res bei ei­ner Ab­mel­dung auf den glei­chen Fahr­zeug­hal­ter wie­der zu­ge­las­sen wer­den, sonst wäre das kol­lek­tive LIP ob­li­ga­to­risch ge­wor­den. Wenn es nach dem Au­to­mo­bilclub Lemgo geht, soll sich das bald­mög­lichst än­dern. Ein An­trag beim Kreis läuft. Im Zuge der Ge­biets­re­form sind in NRW um die 40 Buch­sta­ben­kom­bi­na­tio­nen auf den Num­mern­schil­dern ver­schwun­den. 1973 wurde das LE-Kenn­zei­chen durch DT er­setzt, was gut 20 Jahre be­ste­hen blieb. Es folgte 1990 das be­kannte LIP. Seit 2012 die Bun­des­re­gie­rung al­ler­dings er­laubt, die Alt­kenn­zei­chen wie­der ein­zu­führen, mehr­ten sich in vie­len Kreis­ge­bie­ten die Rufe da­nach. In Lippe wur­den sol­che An­träge 2013 und 2015 bis­her vom Kreis­tag ab­ge­lehnt. Im Ja­nuar ha­ben die freien Wäh­ler in Det­mold einen Bür­ge­ran­trag zu ei­nem neuen DT-Kenn­zei­chen ge­stellt, die Junge Union denkt ü­ber einen An­trag auf Bür­ge­rent­scheid im Jahr 2020 bei den Kom­mu­nal­wah­len nach und für die Wahl ei­nes LE-Kenn­zei­chens zieht jetzt der Au­to­mo­bilclub Lemgo nach und hat den ent­spre­chen­den An­trag ge­stellt. Mitte März steht die Ab­stim­mung darü­ber dann auf der Agenda des Kreis­ta­ges oder Kreis­aus­schus­ses. "Wir wün­schen uns eine Wahl­mög­lich­keit bei der Kenn­zei­chen-Ver­gabe und sind da­von ü­ber­zeugt, dass es vie­len Bür­gern ebenso geht", er­klärt der Club­mas­ter des Au­to­mo­bilclubs, Sven-Eric Bier­hen­ke. Die in­iti­ierte Un­ter­schrif­ten-Liste habe be­reits nach zwei Ta­gen mit ü­ber 100 Un­ter­schrif­ten ge­füllt. Be­reits das Ein­zie­hen der kur­zen Kenn­zei­chen­kom­bi­na­tio­nen stoße bei vie­len Leu­ten auf Ab­leh­nung und sorge im­mer wie­der für Dis­kus­sio­nen. Die Zu­las­sungs­stel­len hät­ten seit ei­ni­ger Zeit eine Dienst­an­wei­sung, dass bei Ab- oder Um­mel­dun­gen alle Kenn­zei­chen­kom­bi­na­tio­nen mit ei­nem Buch­sta­ben und ei­ner Zahl (LIP A1), ei­nem Buch­sta­ben und zwei Zah­len (LIP A11) so­wie Kom­bi­na­tio­nen mit zwei Buch­sta­ben und ei­ner Zahl (LIP AA1) ein­ge­zo­gen wer­den müss­ten und nicht wie­der her­aus­ge­ge­ben wer­den dürf­ten – zum Är­ger­nis der Fahr­zeug­hal­ter, die ein Fahr­zeug mit H- oder E-Kenn­zei­chen in Kom­bi­na­tion mit Sai­son­zeit­raum an­mel­den möch­ten und kurze Kenn­zei­chen­kom­bi­na­tio­nen benöti­gen. "Auf ei­nem Kenn­zei­chen in der BRD sind nur acht Stel­len mög­lich sind, drei sind schon durch LIP ver­ge­ben. Das zu­sätz­li­che LE oder DT würde die an­ge­spannte Si­tua­tion der Zu­las­sungs­behörde deut­lich er­leich­tern, da so die dop­pel­te, be­zie­hungs­weise drei­fa­che An­zahl an mög­li­chen Kenn­zei­chen­kom­bi­na­tio­nen vor­han­den wäre", er­klärt Sven-Eric Bier­hen­ke. "­Die Behörde hat einen Vor­teil und der Bür­ger die Freude der freien Wahl. Nie­man­dem ent­ste­hen ir­gend­wel­che Kos­ten. Es ist nur eine Soft­wa­rean­pas­sung nötig, die un­pro­ble­ma­tisch durch­ge­führt wer­den kann. Das sagt die Zu­las­sungs­stelle in Det­mol­d." "Das LE-Kenn­zei­chen ist nicht nur ein schö­ner Image­trä­ger für die Alte Han­se­stadt, son­dern ver­mit­telt auch den Stolz, den man für seine Hei­mat­stadt fühl­t", sind auch Ralf Mai und Oli­ver Wel­slau vom Au­to­mo­bilclub ü­ber­zeugt.

vom 16.02.2019 | Ausgabe-Nr. 7B

