"Wenn du willst, dann mach einfach"

Detmolder Arbeitsagentur legt Schwerpunkt auf Qualifizierungsoffensive

Det­mol­d/­Kreis Lippe (k­m). En­gin Ço­ban ist nicht im­mer den ge­ra­den Weg ge­gan­gen. Nach sei­nem Schul­ab­gang hat er zunächst für ver­schie­dene Leih­ar­beits­fir­men und als Mau­rer­hel­fer ge­ar­bei­tet, be­vor er sich beim Netz­werk Lippe be­wor­ben hat – um eine Teil­qua­li­fi­zie­rung als Fach­kraft für La­ger­lo­gis­tik zu er­hal­ten. Al­ler­dings war für ihn da noch lange nicht Schluss. Un­ter An­rech­nung der Teil­qua­li­fi­zie­rung hat er schließ­lich eine Um­schu­lung ge­macht und ar­bei­tet jetzt bei ei­ner Spe­di­ti­ons­fir­ma. An­ge­stellt ist er al­ler­dings beim Netz­werk Lip­pe. Die kom­mu­nale Be­schäf­ti­gungs­för­de­rungs­ge­sell­schaft des Krei­ses Lippe sorgt durch Ver­mitt­lungs-, Coa­ching- und Be­schäf­ti­gungs­an­ge­bote für neue Per­spek­ti­ven bei Ar­beits­su­chen­den und ist Dienst­leis­ter von Un­ter­neh­men und ver­schie­de­ner In­sti­tu­tio­nen, wie etwa der Agen­tur für Ar­beit, des Job­cen­ters Lippe und des Krei­ses Lip­pe. "­Mit Blick auf den de­mo­gra­fi­schen Wan­del und den zu­neh­men­den Be­darf an Fach­kräf­ten se­hen wir Qua­li­fi­zie­run­gen als eine Mög­lich­keit, Men­schen nach­hal­tig in Ar­beit zu brin­gen, und da­mit auch die hei­mi­sche Wirt­schaft zu stär­ken", so Re­nate Aumül­ler, Be­reichs­lei­tung Per­so­nal­dienst­leis­tun­gen beim Netz­werk Lip­pe. Auch Bet­tina Krei­ling, Team­lei­te­rin des Ar­beit­ge­ber-Ser­vice der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur be­wer­tet das An­ge­bot als po­si­tiv: "Da­durch, dass die Wei­ter­bil­dungs­kos­ten durch die Ar­beit­s­agen­tur fi­nan­ziert wer­den, ist es leich­ter die Bot­schaft "Du kannst, wenn du willst", nach außen zu tra­gen."

Viele un­ge­lernte Ar­beits­kräfte sind un­si­cher, ob sie nach ei­ner Teil­qua­li­fi­ka­tion oder Um­schu­lung wie­der in ih­ren Job zurück­kön­nen. Al­ler­dings sind Ar­beit­s­agen­tur und Netz­werk be­strebt, das best­mög­li­che Er­geb­nis für alle Be­tei­lig­ten zu fin­den. Die Bau­steine der Teil­qua­li­fi­ka­tio­nen sind da­bei ein großer Vor­teil, um be­darfs­ge­recht Aus- und Wei­ter­zu­bil­den. En­gin Ço­ban je­den­falls würde den Schritt je­der­zeit wie­der tun.

vom 16.02.2019 | Ausgabe-Nr. 7B

Drucken | Versenden