Das erste Lebensjahr

Kreis Lip­pe. Mit Be­ginn des neuen Halb­jah­res­pro­gramms der Evan­ge­li­schen Fa­mi­li­en­bil­dung star­ten auch neue Jah­res­grup­pen für El­tern mit Ba­bys, die seit No­vem­ber 2018 ge­bo­ren wur­den. An­ge­bo­ten wer­den ü­ber den Zeit­raum von 32 wöchent­li­chen Tref­fen ne­ben Ele­men­ten der Ba­by­mas­sa­ge, viel­fäl­tige Ü­bun­gen zur Sin­nes­er­fah­run­gen, erste Lie­der, Fin­ger­spie­le, Knie­rei­ter so­wie der Aus­tausch ü­ber Er­zie­hungs- und Ent­wick­lungs­fra­gen. Zu­sätz­lich gibt es In­foa­bende und Ak­tio­nen für die ganze Fa­mi­lie. Die Kurse in Lemgo und Det­mold be­gin­nen noch im Fe­bruar. Es gibt noch freie Plät­ze. Wei­tere In­fos und An­mel­dung im Bil­dungs­re­fe­rat der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che un­ter (05231) 976670 oder per E-Mail an "fa­mi­lie@lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de".

vom 16.02.2019 | Ausgabe-Nr. 7B

