Aufarbeitung der Missbrauchsfälle

Kreis Lippe richtet ein Beratungstelefon ein

Vor Ort in Lügde-El­brin­xen (von links): Bür­ger­meis­ter Heinz Re­ker und Her­mann Wen­ne­ker, Orts­bür­ger­meis­ter von Lügde-El­brin­xen so­wie Land­rat Dr. Axel Leh­mann. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. An­läss­lich ei­nes Be­suchs in Lügde-El­brin­xen er­klärte Land­rat Dr. Axel Leh­mann: "­Der Miss­brauch ei­nes Kin­des ist ein furcht­ba­res Ver­bre­chen, je­der ein­zelne Fall ist ein un­fass­ba­rer Ü­ber­griff. Mich ma­chen die Nach­rich­ten sehr be­trof­fen, die Op­fer müs­sen durch Hilfe- und Be­ra­tungs­an­ge­bote un­ter­stützt wer­den. Wir wol­len nicht zur Ta­ges­ord­nung ü­ber­ge­hen. Vor uns liegt ein lan­ger Weg." Das Ge­spräch mit Bür­ger­meis­ter Heinz Re­ker und Her­mann Wen­ne­ker, Orts­bür­ger­meis­ter von Lügde-El­brin­xen, ver­deut­lichte den Schock­zu­stand in der Kom­mune Lüg­de, im lip­pi­schen Sü­dos­ten und im ge­sam­ten Kreis Lip­pe.

Der Kreis Lippe bie­tet ein Be­ra­tungs­te­le­fon für El­tern, Fa­mi­lien und päd­ago­gi­sche Fach­kräfte an. Die An­ru­fer kön­nen sich an­läss­lich der Ge­scheh­nisse und der me­dia­len Be­richt­er­stat­tung für Fra­gen und Sor­gen im Zu­sam­men­hang mit se­xua­li­sier­ter Ge­walt oder se­xu­el­lem Miss­brauch an das Be­ra­tungs­te­le­fon wen­den. Das Be­ra­tungs­te­le­fon ist von Mon­tag bis Frei­tag von 9 bis 18 Uhr un­ter der Ruf­num­mer (05231) 621633 er­reich­bar. Es ist mit er­fah­re­nen psy­cho­lo­gi­schen und päd­ago­gi­schen Fach­kräf­ten und The­ra­peu­ten be­setzt. Ne­ben te­le­fo­ni­schen Be­ra­tun­gen wer­den auch wei­tere Un­ter­stüt­zungs­leis­tun­gen ver­mit­telt. Ne­ben der Be­ra­tung durch das Ju­gend­amt des Krei­ses Lippe steht vor Ort auch das SOS-Be­ra­tungs­zen­trum für ein wei­te­res An­ge­bot be­reit. Da­durch wird das Hilfs­an­ge­bot di­rekt vor Ort er­wei­tert. Diese Be­ra­tung ist frei­wil­lig, kos­ten­frei und ver­trau­lich. Die Ki­Tas und Schu­len in Lügde ver­tei­len El­tern­brie­fe. Diese ge­ben Tipps, wie sich El­tern in der ak­tu­el­len Si­tua­tion ver­hal­ten kön­nen und wei­sen auf das Be­ra­tungs­te­le­fon und Hilfs­an­ge­bo­ten hin. Es be­steht behör­denü­ber­grei­fend eine große Be­reit­schaft, die Vor­gänge selbst­kri­tisch auf­zu­ar­bei­ten und mit der Staats­an­walt­schaft zu ko­ope­rie­ren. "­Die Be­ur­tei­lung des Ver­hal­tens ein­zel­ner Behör­den­mit­ar­bei­ter in die­ser An­ge­le­gen­heit liegt bei den Er­mitt­lungs­behör­den. Das Er­geb­nis bleibt ab­zu­war­ten", er­klärt Land­rat Dr. Leh­mann. Die er­for­der­li­chen Un­ter­la­gen lie­gen den Er­mitt­lern vor. "­Zur Auf­ar­bei­tung ar­bei­ten wir mit al­len Behör­den zu­sam­men und wer­den durch das Lan­des­ju­gend­amt NRW be­glei­tet."

vom 16.02.2019 | Ausgabe-Nr. 7B

