Wort trifft Ton

Bläser des Landestheaters präsentieren abwechslungsreiches Programm

„Wort trifft Ton" heißt es im We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Bra­ke. Fo­to: A.T. Schae­fer

Lem­go. Ein außer­ge­wöhn­li­ches mu­si­ka­lisch-li­te­ra­ri­sches Kam­mer­kon­zert er­war­tet das Pu­bli­kum am Sams­tag, 16. Fe­bruar, um 19 Uhr im We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Bra­ke. Blä­ser des Lan­des­thea­ters Det­mold prä­sen­tie­ren im Quin­tett ein ab­wechs­lungs­rei­ches und ü­ber­ra­schen­des Pro­gramm mit ex­qui­si­ter Mu­sik und pas­send aus­ge­wähl­ten Tex­ten, die der Schau­spie­ler Hen­ning Bor­mann re­zi­tiert. Auf dem Pro­gramm ste­hen vier Wer­ke. Los geht es mit "La Che­minée du Roi René" von Darius Mil­haud. In der sie­bensät­zi­gen Suite für Blä­ser­quin­tett wird für den mit­tel­al­ter­li­chen pro­ven­za­li­schen Kö­nig René mu­si­ziert, ge­fei­ert, gekämpft und jongliert. Die dar­auf fol­gen­den hu­mor­vol­len sechs Ba­ga­tel­len des ös­ter­rei­chisch-un­ga­ri­scher Kom­po­nis­ten György Li­geti sind eine vir­tuose Hom­mage an Bar­tók und Stra­wins­ki. Et­was derb ge­stal­tet sich an­sch­ließend der Witz in Mal­colm Ar­nolds See­manns­lie­dern, die er be­reits als jun­ger So­lo­trom­pe­ter beim Lon­don Phil­har­mo­nic Or­che­stra schrieb. Das Kon­zert en­det mit dem Blä­ser­quin­tett op.124 von Gi­u­lio Bric­ci­al­di. Von Haus aus Flötist, wusste er stets, auch die an­de­ren In­stru­mente in sei­nen Blä­ser­quin­tet­ten ideal zu be­han­deln. Es spie­len Ga­briele Ber­to­lini (Flöte), An­drea Mül­ler (O­boe), Mi­chael Mayr (Kla­ri­net­te), Jan Klaus (Horn) und Se­bas­tian Ott (Fa­got­t). Tickets gibt es zum Preis von 19 Euro (inklu­sive Fin­ger­food und ei­nem Glas Wein in der Pau­se) an der Mu­se­ums­kasse (diens­tags bis sonn­tags von 10 bis 18 Uhr).

vom 13.02.2019 | Ausgabe-Nr. 7A

