Offene Tür

Lem­go/ Det­mold. Am Sams­tag, 4. Mai, fin­det der erste Tag der of­fe­nen Tür der Tech­ni­schen Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lippe statt. An die­sem Tag sind die Hoch­schul­stand­orte auf dem In­no­va­tion Cam­pus Lemgo und dem Krea­tiv Cam­pus Det­mold von 10 bis 16 Uhr geöff­net. Die Stu­diengänge des Stand­ortes Höx­ter prä­sen­tie­ren sich an die­sem Tag in Lem­go. Geöff­nete La­bore bie­ten Ein­bli­cke in den Hoch­schulall­tag, Cam­pus­führun­gen ge­ben den Be­su­chern einen Ü­ber­blick und Kurz­vor­träge der Fach­be­rei­che, Vor­träge der Stu­dien­be­ra­tung ver­mit­teln Stu­dien­mög­lich­kei­ten und Wis­sens­wer­tes rund ums Stu­di­um. Mehr In­for­ma­tio­nen gibt es un­ter "ww­w.hs.ow­l.­de/­ser­vice/­tag-der-of­fe­nen-tu­er.html".

vom 13.02.2019 | Ausgabe-Nr. 7A

