"Ich hätte nie gedacht, dass mir das passieren würde"

Else S. wäre fast Opfer dreister Betrüger geworden

"In der let­zen Wo­che er­hielt ich einen An­ruf von ei­nem Po­li­zei­be­am­ten, der mir mit­teil­te, dass es ein paar Straßen wei­ter zu ei­nem Ein­bruch ge­kom­men sei. Drei der Täter seien ge­fasst, die an­de­ren drei wären noch flüch­tig. Bei den be­reits fest­ge­nom­me­nen Tätern hätte man einen No­tiz­block ge­fun­den, auf dem auch mein Name und meine Adresse ver­merkt sei. Ich solle mir aber keine Ge­dan­ken ma­chen, denn ich würde jetzt un­ter Po­li­zei­schutz ste­hen. Al­ler­dings sollte ich mit nie­man­dem darü­ber spre­chen. Natür­lich hielt ich mich dar­an. Es war ja ein Po­li­zei­be­am­ter mit dem ich sprach. Am nächs­ten Tag er­hielt ich von dem glei­chen Mann er­neut drei An­ru­fe. Ich solle mir keine Sor­gen ma­chen und ich solle Fens­ter und Türen ge­schlos­sen hal­ten. Am drit­ten Tag das Glei­che. Doch ir­gend­wann fragte der Be­amte wie­viel Geld ich auf mei­nem Konto ha­ben wür­de. Ich gab ihm keine Ant­wort dar­auf, weil ich es nicht wuss­te. Das sagt ich ihm auch. Dar­auf­hin wies er mich an, dass ich am Frei­tag mor­gen zur Bank ge­hen und das ganze Geld ho­len soll­te, da es an­geb­lich einen Maul­wurf in der Bank gä­be. Be­reits 20.000 Euro wären von ei­nem an­de­ren Konto di­rekt nach Russ­land ü­ber­wie­sen wor­den. Also ging ich am nächs­ten mor­gen zu Bank. Die An­ge­stellte dort kannte mich. Die Höhe der Sum­me, die ich ab­ho­len woll­te, machte sie skep­tisch und sie fragte mich, ob dies ein En­kel­trick sei. Ich ver­einte dies. Das sei für mei­nen Sohn, gab ich ihr zur Ant­wort. Am Nach­mit­tag holte ich das Geld dann ab. Kurze Zeit später er­hielt ich wie­der einen An­ruf. Ob ich das Geld ge­holt ha­be, fragte man mich und dass ich es gut ver­ste­cken sol­le. Am Sams­tag dann noch­mal die An­rufe mit der Fra­ge, ob al­les in Ord­nung sei. Am Sonn­tag war zu mei­nem Glück mein Sohn bei mir, als ich wie­der einen An­ruf er­hielt. Er muss ge­merkt ha­ben, dass ir­gend­was nicht stimm­te. Ir­gend­wann hielt er mir einen Zet­tel hin, mit der Fra­ge, ob ein falscher Po­li­zei­be­am­ter am Te­le­fon sei. Ich ver­neinte dies je­doch. Da ich wei­ter­hin mit dem Mann sprach, sah mein Sohn keine an­dere Mög­lich­keit, als den Te­le­fon­ste­cker zu zie­hen. Er wollte eine Er­klärung von mir und ge­nau wis­sen, was da ge­rade pas­siert. Nach­dem das Te­le­fon wie­der ein­ge­steckt war, ka­men wie­der An­rufe von dem Mann, der sich als Po­li­zei­be­am­ter aus­gab. Doch dies­mal ging mein Sohn ans Te­le­fon, un­ter dem Vor­wand, dass es mir nicht gut ginge und ein Not­arzt bei mir sei. Am Ende rief er dann die rich­tige Po­li­zei an und schil­derte die Er­eig­nis­se. Die echte Po­li­zei war dann auch da, als ich am nächs­ten Tag wie­der einen An­ruf er­hielt. Ich fragte den Mann, wann er denn nun vor­bei­kom­men wol­le. Aber ir­gend­wie schien er et­was be­merkt zu ha­ben. Er sagt er wolle sich in ein bis zwei Stun­den noch ein­mal mel­den. Doch es kam kein An­ruf. Am Nach­mit­tag war mein En­kel bei mir, weil ich nicht al­leine sein woll­te. Ge­gen 17 Uhr ging dann doch noch ein­mal das Te­le­fon. Der Mann fragte mich, wo das Geld sei. Als ich ihm zur Ant­wort gab, dass es wie­der auf der Bank wäre, wurde er ein we­nig un­ge­hal­ten und legte dann aber auf­." Am Ende des Ge­sprächs gibt Else S. noch ein­mal zu ver­ste­hen, wie dank­bar sie ih­rem ­Sohn sei und wie wich­tig es sei, mit an­de­ren Men­schen ü­ber sol­che Dinge zu spre­chen. Sie selbst wird ihre Ge­schichte jetzt ü­ber­all ver­brei­ten, sei es beim Fri­seur oder beim Schwim­men Der Fall von Else W. zeigt, dass nie­mand vor den Be­trü­gern wirk­lich ge­feilt ist. Die Täter zu iden­ti­fi­zie­ren ist fast un­mög­lich. Die An­rufe kom­men meist aus ir­gend­wel­chen Call-Cen­tern. Durch das Call ID-Spoofing wer­den be­kannte Num­mern, wie die 110, im Dis­play an­ge­zeigt.

vom 13.02.2019 | Ausgabe-Nr. 7A

Drucken | Versenden