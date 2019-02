Fast täglich werden ältere Menschen Opfer dreister Betrüger

Hilfe sollte vor allen Dingen aus der Familie kommen

Det­mold (js). Mitt­ler­weile gehört es fast zur Ta­ges­ord­nung, dass die Po­li­zei Mel­dun­gen er­hält, in de­nen äl­tere Men­schen Op­fer von dreis­ten Be­trü­gern ge­wor­den sind. Der "En­kel­trick" ist nur eine Vor­ge­hens­wei­se, doch mitt­ler­weile ha­ben die Kri­mi­nel­len an­dere Wege ge­fun­den, um an das Geld der Op­fer zu ge­lan­gen. Sie ver­schaf­fen sich Ver­trau­en, in dem sie sich als falsche Po­li­zei­be­amte aus­ge­ben. Da­bei wer­den die Op­fer nicht sel­ten auch mas­siv un­ter Druck ge­setzt, in dem man ih­nen mit an­geb­lich recht­li­chen Kon­se­quen­zen droht, wie zum Bei­spiel der Steu­er­fahn­dung. Fast täg­lich gibt es Fälle von An­ru­fen in Lip­pe, die der Po­li­zei ge­mel­det wer­den. Doch die tatsäch­li­che Zahl liegt weit darü­ber, weiß auch Joa­chim Pe­ters von der Po­li­zei Det­mol­d. Joa­chim Pe­ters ist Kri­mi­nal­haupt­kom­missar bei der Di­rek­tion Kri­mi­nal­prä­ven­tion und Op­fer­schutz. Ein großer Teil sei­ner Auf­gabe be­steht dar­in, ver­meint­li­che Op­fer durch vor­he­rige Auf­klärung zu schüt­zen. In ganz Lippe hält er dafür Vor­trä­ge. Die Ma­schen der Be­trü­ger wer­den lei­der aber im­mer per­fi­der und viel zu oft wer­den Se­nio­ren um ihr Er­spar­tes ge­bracht. Wie viele Fälle es wirk­lich sind bleibt im Ver­bor­ge­nen, denn viel Op­fer se­hen die ei­gent­li­che Straf­tat nicht. Im Ge­gen­teil. Sie sind in dem Glau­ben al­les rich­tig ge­macht zu ha­ben oder aber sie schä­men sich vor ih­ren Fa­mi­lien und be­fürch­ten schlimme Kon­se­quen­zen ih­res Han­delns. Da­bei ap­pel­liert Joa­chim Pe­ters be­son­ders an die Fa­mi­li­en, dass sie Ge­spräche mit ih­ren An­gehö­ri­gen führen. Denn ge­nau das würde auch ein Ver­trauen schaf­fen und die ver­meint­li­chen Op­fer wüss­ten dann, dass sie sich je­der­zeit an ihre Fa­mi­lien wen­den kön­nen. Zu­sätz­lich zu der Prä­ven­ti­ons­ar­beit der Po­li­zei gibt es in Lippe mitt­ler­weile auch eh­ren­amt­li­che Se­nio­ren­lot­sen, die als Bin­de­glied zwi­schen den An­gehö­ri­gen ih­rer Al­ters­gruppe und der po­li­zei­li­chen Kri­mi­nal­prä­ven­tion im Be­reich Kri­mi­na­lität mit äl­te­ren Men­schen tätig wer­den. Die Se­nio­ren­lot­sen sind ein di­rek­ter An­sprech­part­ner für die Se­nio­ren und kön­nen ih­nen mit Rat und Tat zur Seite ste­hen. Das Pro­jekt Se­nio­ren­lot­sen ist eine In­itia­tive der Po­li­zei in Lippe und des Se­nio­ren­in­for­ma­ti­ons­diens­tes des Krei­ses (S­in­foL), ge­för­dert durch die Dr. Rit­ter-Stif­tung. Einen di­rek­ten An­sprech­part­ner hatte eine 84-jäh­rige Frau aus Südlippe lei­der nicht. Sie wäre der fie­sen Ma­sche der Be­trü­ger fast auf den Leim ge­gan­gen und hat es nur ei­nem glück­li­chen Zu­fall zu ver­dan­ken, dass sie ge­schützt wer­den konn­te. Die­ser Fall zeigt aber auch, wie die Be­trü­ger vor­ge­hen und dass nie­mand da­vor ge­feilt ist, ein Op­fer zu wer­den. Die Dame hat mit Lippe Ak­tu­ell ge­spro­chen und ih­ren Vor­fall ge­schil­dert. Sie ist eine der we­ni­gen, die darü­ber re­den. Doch da­mit möchte sie einen Bei­trag leis­ten, um an­dere zu schüt­zen. ­Mehr auf Seite 2

vom 13.02.2019 | Ausgabe-Nr. 7A

