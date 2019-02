Gemeinsam Meer erleben

Bfd im Inselquartier Norderney

Kreis Lip­pe. Die In­sel­quar­tiere des Krei­ses Lippe auf den ost­frie­si­schen In­seln Nor­der­ney und Lan­ge­oog sind im­mer eine Reise wert. Beide Häu­ser sind den Lip­pern durch die Be­su­che in den ehe­ma­li­gen Schul­land­hei­men als Ziele für Klas­sen­fahr­ten und Frei­zei­ten be­kannt. Was viele aber nicht wis­sen: Ü­ber­nach­tun­gen kön­nen auch von Fa­mi­li­en, Paa­ren oder Ein­zel­per­so­nen ge­bucht wer­den. Die In­sel­quar­tiere sind zu­dem ein at­trak­ti­ver Ar­beits­platz. Ge­rade für junge Men­schen, die sich be­ruf­lich noch ori­en­tie­ren wol­len, bie­tet das Haus Det­mold auf Nor­der­ney mit dem Bun­des­frei­wil­li­gen­dienst (Buf­di) ein außer­ge­wöhn­li­ches An­ge­bot. Die oder der Bufdi un­ter­stützt im Be­reich der Haus­tech­nik, bei Trans­por­ten und bei der Pflege der Außen­an­la­gen. Auch der Kon­takt mit vie­len ver­schie­de­nen Men­schen bringt in­ter­essante neue Er­fah­run­gen. Die Stelle auf Nor­der­ney ist ge­eig­net für Men­schen mit hand­werk­li­chem In­ter­esse so­wie Ge­schick und ab Au­gust für zwölf Mo­nate neu zu be­set­zen. Nähere In­fos gibt es bei Haus­lei­ter Frank Schwä­bisch un­ter der Te­le­fon­num­mer (04932) 3055 oder per Mail an "f.schwae­bisch@­kreis-lip­pe.­de".

