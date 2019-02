Verbandsvorsteher-Position wird ausgeschrieben

Lem­go/­Kreis Lip­pe. Die Po­si­tion des Ver­bands­vor­ste­hers des Lan­des­ver­ban­des Lippe wird aus­ge­schrie­ben. Das ha­ben die Frak­tio­nen in der Ver­bands­ver­samm­lung in ih­rer Sit­zung am 22. Ja­nuar par­teiü­ber­grei­fend be­schlos­sen. Sie ha­ben die Ver­wal­tung be­auf­tragt, das Aus­schrei­bungs­ver­fah­ren ein­zu­lei­ten. Die Lan­des­ver­bands-Frak­tio­nen von CDU, SPD, Bünd­nis 90/­Die Grü­nen und FDP hat­ten das Thema ge­mein­sam auf die Ta­ges­ord­nung der Sit­zung der Ver­bands­ver­samm­lung ge­setzt. Sie be­an­trag­ten die Aus­schrei­bung der der Po­si­tion des Ver­bands­vor­ste­hers gemäߧ 7, Abs. 4, Satz 1 des Ge­set­zes ü­ber den Lan­des­ver­band Lip­pe, weil die acht­jäh­rige Amts­zeit von Ver­bands­vor­ste­he­rin Anke Peit­h­mann am 25. Mai aus­läuft. "Um früh­zei­tig nicht nur einen ü­ber­re­gio­na­len Wett­be­werb der bes­ten Köp­fe, son­dern auch der bes­ten Stra­te­gien für den Lan­des­ver­band in den nächs­ten Jah­ren zu ge­währ­leis­ten", heißt es in der ge­mein­sa­men Er­klärung der Ver­band­s­ab­ge­ord­ne­ten, solle mit der Aus­schrei­bung eine "­sys­te­ma­ti­sche Mark­ter­kun­dung" er­mög­licht wer­den. Im Be­schluss mit ein­be­grif­fen war der Aus­schrei­bungs­text. Peit­h­mann teilte mit, dass sie den Lan­des­ver­band Lippe gern für eine zweite Amts­zeit führen möchte und sich des­halb be­wer­ben wird. Die Ver­wal­tung wird das Aus­schrei­bungs­ver­fah­ren un­ver­züg­lich ein­lei­ten.

