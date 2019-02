Mit dem WWW glänzen

Wirtschaftsjunioren zeichnen gute Leistungen bei Wirtschaftswissen im Wettbewerb aus

Kreis Lippe (k­m). WWW, das be­deu­tet für die meis­ten World Wide Web und steht am An­fang ei­ner In­ter­net­adres­se. Bei den Wirt­schafts­ju­nio­ren Lippe ste­hen die drei großen Ws al­ler­dings für Wirt­schafts­wis­sen im Wett­be­werb. Bun­des­weit wird da­bei in den ein­zel­nen Krei­sen der Wirt­schafts­ju­nio­ren in den neun­ten und zehn­ten Klas­sen der teil­neh­men­den Schu­len ab­ge­fragt, wie gut sich die Schü­ler mit Wirt­schafts­the­men aus­ken­nen. 580 Schü­ler von sie­ben Schu­len ha­ben in Lippe teil­ge­nom­men. "­Bei der vier­ten Auf­lage im nöchs­ten Jahr dür­fen es gerne noch mehr wer­den", erzählt Den­nis Pus­drow­ski von den Wirt­schafts­ju­nio­ren. Dreißig Fra­gen in sechs Ka­te­go­rien müs­sen da­bei be­ant­wor­tet wer­den. Die Fra­gen sind da­bei durch­aus knif­fe­lig. "Ich bin mir nicht si­cher, ob ich alle Fra­gen rich­tig be­ant­wor­ten könn­te", zeigt sich To­bias Vietz, Lei­ter des Res­sorts Bil­dung bei den Wirt­schafts­ju­nio­ren, skep­tisch. Ata­kan Kork­maz von der Karla-Ra­veh-Ge­samt­schule in Lemgo hatte 24 Fra­gen rich­tig und sich da­mit für die bun­des­weite Runde des Wett­be­werbs qua­li­fi­ziert, bei der er auf die Sie­ger aus den an­de­ren Krei­sen tref­fen wird. Außer­dem darf er sich ü­ber ein na­gel­neues Ta­blet freu­en. Max Grote von der Eduard-Hoff­mann-Re­al­schule in Bad Sal­zu­flen be­legte den zwei­ten Platz und be­kam Kar­ten für das Bun­des­li­ga­spiel Dort­mund ge­gen Hof­fen­heim. Den drit­ten Platz tei­len sich Ka­lotta Stork und Ma­nuel Henke vom Her­mann-Vöchting-Gym­na­sium in Blom­berg so­wie Tim Len­nert Ger­ken von der Hein­rich-Drake-Re­al­schule in Det­mold. Sie durf­ten sich ü­ber Gut­scheine für Prak­tika und den Klet­ter­park freu­en. Die 9a des Her­mann-Vöchting-Gym­na­sium wurde zu­sätz­lich als beste Klasse aus­ge­zeich­net. Für diese Leis­tung wan­der­ten 500 Euro für den nächs­ten Ta­ges­aus­flug in die Klas­sen­kas­se. Zu­sätz­lich gab es noch einen lip­pi­schen Fra­ge­bo­gen, der zwar nur sechs Fra­gen lang, al­ler­dings auch nicht so ein­fach zu be­ant­wor­ten war. Denn wer weiß schon auf An­hieb, wie viel Au­to­bahn­ki­lo­me­ter durch Lippe ver­lau­fen oder wie hoch der Sen­de­mast Bi­el­stein ist? Ce­line Son­nen­burg, Han­nah Gi­les und Lea Drei­er. eben­falls vom HVG, konn­ten tatsäch­lich alle sechs Fra­gen be­ant­wor­ten. Da­mit wuss­ten sie natür­lich auch, dass nur neun Au­to­bahn­ki­lo­me­ter durch Lippe ver­lau­fen und der Bi­el­stein 290 Me­ter hoch ist. Alle Ach­tung.

vom 06.02.2019 | Ausgabe-Nr. 6A

