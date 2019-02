Für die Digitalisierung werden die Ärmel hochgekrempelt

Die Werkhütte geht an den Start

Kreis Lippe (k­m). In ei­ner Werk­hütte wird ge­ar­bei­tet, was dort ent­steht, muss aber nicht zwangs­läu­fig in­dus­tri­ell sein. Für den Kreis Lippe ist die Werk­hütte ei­ner Aka­de­mie für Di­gi­ta­li­sie­rung, die un­ter der Ko­or­di­na­tion der Lippe Bil­dung eG von den lip­pi­schen Be­rufs­kol­legs, der Hoch­schule OWL mit dem In­sti­tut für Wis­sen­schafts­dia­log (I­W­D), dem Fraun­ho­fer In­sti­tut IOSB-INA, der­Kreis­hand­wer­ker­schaft Pa­der­born-Lippe und der IHK Lippe zu Det­mold ins Le­ben ge­ru­fen wur­de. Ziel ist es, die Mög­lich­kei­ten der Di­gi­ta­li­sie­rung best­mög­lich zu nut­zen. Das funk­tio­niert aber nur ü­ber kon­ti­nu­ier­li­che Wei­ter­bil­dung. Aus die­sem Grund bie­tet die Werk­hütte zahl­rei­che Se­mi­nare an, die sich in die drei Be­rei­che Tech­no­lo­gie, Or­ga­ni­sa­tion und Mensch un­ter­tei­len. Fra­gen wie "­Was kann die Tech­nik heut­zu­tage be­reits leis­ten?", Wie lässt sich Di­gi­ta­li­sie­rung am vor­teil­haf­tes­ten Nut­zen?" und "Wel­che Rolle spielt der Mensch da­bei?" sind im Rah­men der Se­mi­nare im­mer da­bei. Die An­ge­bote rei­chen von Ver­an­stal­tun­gen zur früh­kind­li­chen Bil­dung ü­ber Hoch­schul­bil­dung bis hin zu Fort- und Wei­ter­bil­dung. "­Krea­ti­vität ist für uns eine der Schlüs­sel­kom­pe­ten­zen, wes­halb bei den Se­mi­na­ren auch schon mal ein Graf­fiti Work­shop da­bei sein kann", er­klärt Achim Ger­ling, Pro­jekt­ver­ant­wort­li­cher für die Werk­hütte bei der Lippe Bil­dung eG. Der nächste Schritt der Aka­de­mie ist schon in Pla­nung. Der Kreis der An­bie­ter und Ko­ope­ra­ti­ons­part­ner, der­zeit drei­zehn an der Zahl, soll er­wei­tert wer­den, so­dass man sich ü­ber die ak­tu­el­len Ent­wick­lun­gen auch auf ost­west­fä­li­scher Ebene aus­tau­schen kann. Trotz der am­bi­tio­nier­ten Ziele möchte die Werk­hütte bo­denstän­dig blei­ben. "­Der Name ist be­wusst ge­wähl­t", er­läu­tert Mar­kus Rem­pe, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Lip­pe­Bil­dung eG, "­zum einen, weil er ähn­lich wie Berg­hütte klingt und das ein Ort ist, an den man sich auch zum Nach­den­ken zurück­zie­hen kann, zum an­de­ren, weil man mit ei­ner Werk­hütte eher In­dus­trie und da­mit bo­denstän­dige Ar­beit ver­bin­det." Auch Hans-Jörg Dü­ning-Gast, Mit­glied des Ver­wal­tungs­vor­stands des Kreis Lip­pe, der in Ver­tre­tung von Land­rat Dr. Axel Leh­mann ge­kom­men war, be­ton­te, dass die der Name Werk­hütte neu­gie­rig ma­che. Zu­dem wür­den die zahl­rei­chen Part­ner die op­ti­ma­len Vor­aus­set­zun­gen bie­ten, um die Chan­cen und Mög­lich­kei­ten der Di­gi­ta­li­sie­rung zu nut­zen. "­Dies ge­mein­same In­ia­tia­tive von eta­blier­ten Bil­dungs­part­nern hat durch die Grün­dung der Werk­hütte be­reits be­wie­sen, dass sie sich nicht in einen El­fen­bein­turm aus For­schung und Lehre zurück­zie­hen, son­dern Wis­sen wei­ter­ge­ben wol­len", lobte er.

vom 06.02.2019 | Ausgabe-Nr. 6A

