Nicht alles ist Müll

Det­mold (js). Die Se­cond-Hand-Bou­tique "Schöne Sa­chen La­den" ist ein ge­meinnüt­zi­ges Pro­jekt der so­zia­len Ar­beit des Hau­ses der Kir­che. Hier kön­nen Be­woh­ne­rin­nen und Be­woh­ner aus dem Stadt­teil Her­ber­hau­sen und darü­ber hin­aus gut er­hal­tene Klei­dung aus zwei­ter Hand für einen sym­bo­li­schen Preis er­wer­ben. Auch Men­schen, die be­wusst aus ö­ko­lo­gi­schen Grün­den Klei­dung aus zwei­ter Hand kau­fen, fin­den den Weg dort­hin. Der "Schöne Sa­chen La­den" wird lie­be­voll und sorg­sam von eh­ren­amt­li­chen Mit­ar­bei­tern be­trie­ben. In die Ar­beits­abläufe wer­den auch Teil­neh­mer ver­schie­de­ner Pro­jekte des Hau­ses ein­ge­bun­den.­Klei­dung, die nicht ver­kauft wer­den kann, wird zum Bei­spiel in Patchwork-Tech­nik zu neuen Schät­zen ver­ar­bei­tet und im La­den an­ge­bo­ten. Klei­der­spen­den kön­nen je­der­zeit im Haus der Kir­che ab­ge­ge­ben wer­den. Te­le­fon­num­mer: (05231) 390425 Die Öff­nungs­zei­ten sind mon­tags und don­ners­tags von 11 bis 15 Uhr und diens­tags von 11 bis 17.30 Uhr. Eben­falls auf dem Gut Her­ber­hau­sen be­fin­det sich die "Mö­bel-Spende von Hand zu Han­d". Hier kön­nen Mö­bel ge­spen­det wer­den und müs­sen nicht in der Tonne lan­den. Da­mit hilft man be­dürf­ti­gen Men­schen, die tatsäch­lich diese Mö­belstü­cke brau­chen. Benötigt wird al­les, von Ti­schen und Stühlen, Küchen­mö­beln und auch Bet­ten, das noch in ei­nem gu­ten Zu­stand ist. Die kos­ten­lose Ab­gabe der Mö­bel er­folgt an Men­schen, die den Det­mold-Pass vor­le­gen kön­nen, be­zie­hungs­wei­se, die die Kri­te­rien er­fül­len, wenn sie ih­ren Wohn­ort in an­de­ren lip­pi­schen Ge­mein­den ha­ben. Die Mö­bel kön­nen Diens­tags und Don­ners­tags in der Zeit von 11 bis 14 Uhr be­sich­tigt und ge­spen­det wer­den.

vom 06.02.2019 | Ausgabe-Nr. 6A

