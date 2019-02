Wer war dieser Valentin?

Va­len­tins­tag­tag 2019 – das steht für Viele für Ge­schenke und Blu­men. Denn tra­di­tio­nell wird je­des Jahr am 14. Fe­bruar der Tag der Lie­ben­den ge­fei­ert. Warum ei­gent­lich? Wer nach Her­kunft und Brauch­tum zum Va­len­tins­tag 2019 sucht, wird wie so oft in der Kir­chen­ge­schichte fün­dig. Am 14. Fe­bruar ge­den­ken die Chris­ten des Hei­li­gen Va­len­tin, der ein­mal als rö­mi­scher Pries­ter, ein an­de­res Mal als Bi­schof von Terni be­zeich­net. Der Ü­ber­lie­fe­rung zu­folge war Va­len­tin, ge­bo­ren ver­mut­lich um 175 nach Chris­tus, schon als jun­ger Bi­schof durch Wun­der­ta­ten auf­ge­fal­len und – er soll sich Zeit sei­nes Am­tes auch ü­ber das Ver­bot des Kai­sers hin­weg­ge­setzt ha­ben, dass Sol­da­ten nicht hei­ra­ten dür­fen. Er traute sie den­noch und ver­schenkte Blu­men - was sich heute im Brauch­tum am Va­len­tins­tag wie­der fin­det. Als Bi­schof von Terni wurde wurde er nach Rom ge­ru­fen, um Che­re­mon, den ver­krüp­pel­ten Sohn des Rhe­tors Cra­ton zu hei­len. Er brachte den christ­li­chen Glau­ben näher an die Men­schen heran und wurde des­halb un­ter Kai­ser Au­re­lian ver­haf­tet, ge­fol­tert, und schließ­lich am 14. Fe­bruar 269 ent­haup­tet. Auch wenn sich der Ur­sprung des Va­len­tins­tags also nicht mehr ganz ge­si­chert nach­voll­zie­hen lässt, wird er in meh­re­ren Län­dern ge­fei­ert. Hier­zu­lande wer­den am 14. Fe­bruar so viele Blu­men ver­schenkt wie an kei­nem an­de­ren Tag im Jahr. In Ita­lien nut­zen Ver­liebte den Tag oft, um zu­sam­men Schlös­ser mit ih­rem Na­men an Brü­cken auf­zuhän­gen. Diese Lie­bes­schlös­ser sind mitt­ler­weile un­ab­hän­gig vom Va­len­tins­tag auch in Deutsch­land und vie­len an­de­ren Län­dern be­kannt. Fo­to: Pu­blic­Do­main­Pic­tu­re.­net

vom 06.02.2019 | Ausgabe-Nr. 6A

