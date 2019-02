Erste Hilfe kompakt und am Kind

Kurse der Johanniter finden in Blomberg, Bad Salzuflen und Lage statt

Kreis Lip­pe. Der Re­gio­nal­ver­band der Jo­han­ni­ter Lippe-Höx­ter bie­tet im Fe­bruar wie­der Erste-Hilfe-Kurse an. Der an drei Stand­orten an­ge­bo­te­ne, je­weils eintä­gige Kur­sus "Erste Hilfe kom­pak­t" ist zur all­ge­mei­nen Auf­fri­schung, für Füh­rer­schein-An­wär­ter und für Be­triebs­hel­fer ge­eig­net, während sich der in Blom­berg statt­fin­dende zweitä­gige Kur­sus "Erste Hilfe am Kin­d" spe­zi­ell an El­tern, Groß­el­tern, Ju­gend­lei­ter, Ba­by­sit­ter und an­dere In­ter­es­sierte aus den Fach­be­rei­chen Kin­der und Ju­gend­li­che rich­tet. ­Der Kur­sus "Erste Hilfe kom­pak­t" wird im Fe­bruar wie folgt an­ge­bo­ten: in Bad Sal­zu­flen (Sie­mens­straße 20) am Mon­tag, 4. Fe­bruar und am Sams­tag, 9. Fe­bruar; in Lage (Fried­rich­straße 12) am Sams­tag, 23. Fe­bruar. Die Zei­ten: mon­tags und frei­tags von 8 bis 16 Uhr, sams­tags von 9 bis 17 Uhr. Die Teil­nah­me­ge­bühr be­trägt 35 Eu­ro. Wich­tig für Be­triebs­hel­fer: Alle Be­triebe ab zwei Mit­ar­bei­ter müs­sen so­ge­nannte Be­triebs­hel­fer aus­bil­den und diese re­gel­mäßig fort­bil­den las­sen, die Ge­bühren wer­den von dem Un­fall­ver­si­che­rungs­trä­ger ü­ber­nom­men. Im Falle ei­nes Un­falls am Ar­beits­platz sol­len Be­triebs­hel­fer schnelle Erste Hilfe leis­ten kön­nen. ­Der auf zwei Tage auf­ge­teilte Kur­sus "Erste Hilfe am Kin­d" in Blom­berg (Am Dies­tel­bach 5-7) um­fasst Ein­hei­ten am Frei­tag, 15. Fe­bruar von 17.30 bis 21.30 Uhr und Sams­tag, 16. Fe­bruar von 8.30 bis 12.30 Uhr. Die Teil­neh­mer­ge­bühr be­trägt 45 Euro für Ein­zel­per­so­nen und 80 Euro für Paa­re. An­mel­dung für alle Kurse bei der Jo­han­ni­ter-Un­fall-Hilfe e.V. un­ter der Te­le­fon­num­mer (05235) 9590822 oder on­line un­ter "ww­w.­jo­han­ni­ter.­de/az-lippe-ho­ex­ter".

vom 02.02.2019 | Ausgabe-Nr. 5B

