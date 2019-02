Arbeitslosigkeit sinkt im Vergleich zum Vorjahr

Jahresbilanz der Arbeitsagentur für 2018 und Ausblick auf 2019

Kreis Lip­pe. Im Jah­res­durch­schnitt 2018 wa­ren 11.151 Frauen und Män­ner in Lippe ar­beits­los, und da­mit 887 Per­so­nen be­zie­hungs­weise 7,4 Pro­zent we­ni­ger als im Jahr zu­vor. Die Ar­beits­lo­sen­quote im Jah­res­durch­schnitt sank von 6,6 Pro­zent (2017) auf 6,1 Pro­zent (2018). Bei der Jah­res­pres­se­kon­fe­renz der Agen­tur für Ar­beit Det­mold gab Agen­tur­chef Heinz Thiele nicht nur einen Rück­blick auf den Aus­bil­dungs- und Ar­beits­markt 2018, er skiz­zierte auch die Aus­sich­ten und Leit­li­nien für das kom­mende Jahr 2019, das ganz im Zei­chen der be­ruf­li­chen Aus- und Wei­ter­bil­dung ste­hen wird. Thiele bi­lan­ziert ein "­gu­tes Jahr" auf dem Ar­beits­markt in Lippe mit re­du­zier­ter Ar­beits­lo­sig­keit, ho­her Ar­beits­kräf­tenach­frage und dy­na­mi­scher Be­we­gung an­ge­sichts der je­weils mehr als 20.000 Zu- und Ab­gänge von Ar­beits­lo­sen im Jah­res­ver­lauf. "­Per­spek­ti­visch wird die Ent­las­sungs­wir­kung auf dem lip­pi­schen Ar­beits­markt im neuen Jahr 2019 wei­ter­ge­hen, wenn auch in ge­rin­ge­rem Um­fang und Tempo als bis­her. Gleich­sam be­deu­tet der Rück­gang der Ar­beits­lo­sig­keit al­ler­dings auch Her­aus­for­de­run­gen für die lip­pi­sche Wirt­schaft", so Heinz Thie­le. Freie Stel­len müss­ten qua­li­ta­tiv hoch­wer­tig be­setzt wer­den, um die Wett­be­werbs­fähig­keit und da­mit den Stand­ort Lippe nicht zu ge­fähr­den. Hier seien die Un­ter­neh­mens­ma­na­ger ge­for­dert, ei­ge­nes Per­so­nal aus­zu­bil­den und Mit­ar­bei­ter durch Qua­li­fi­zie­rung fit zu hal­ten für ver­än­derte An­for­de­run­gen im Be­rufs­all­tag. Der Agen­tur­chef wirbt seit lan­gem für le­bens­lan­ges Ler­nen, das heißt im be­ruf­li­chen Kon­text für Aus­bil­dung, Wei­ter­bil­dung durch Schu­lun­gen, für Um­schu­lun­gen, für Teil­qua­li­fi­zie­run­gen und der­glei­chen mehr. "Wir wis­sen ja seit Jah­ren, wel­che de­mo­gra­fi­schen Um­wäl­zun­gen auf dem Aus­bil­dungs- und Ar­beits­markt statt­fin­den und noch statt­fin­den wer­den. Al­lein in den kom­men­den zehn Jah­ren wer­den mehr als 23.000 Ar­beit­neh­mer oder gut 20 Pro­zent der Be­schäf­tig­ten in Lippe das 65. Le­bens­jahr vollen­den, und in den Ru­he­stand ge­hen. Diese Lü­cke gilt es zu schließen", so Thie­le. Nicht nur der de­mo­gra­fi­sche Wan­del ma­che die le­bens­lange be­ruf­li­che Qua­li­fi­zie­rung not­wen­dig, son­dern auch struk­tu­relle Ver­än­de­run­gen der Ar­beits­welt, vor al­lem im Zuge der Di­gi­ta­li­sie­rung. Hinzu kom­men im­mer fle­xiblere und in­di­vi­du­el­lere Ar­beits­mo­del­le, auf die sich Ar­beit­neh­mer und Ar­beit­ge­ber ein­stel­len müs­sen. Thie­le: "Je­der weiß, eine Fach­kraft lässt sich nicht von heute auf mor­gen aus­bil­den. Dazu braucht es Jah­re. Und vie­len läuft die Zeit da­von. Aber es ist im­mer noch bes­ser, spät ge­gen­zu­steu­ern, als es gleich ganz sein zu las­sen." Mo­nika Don­ner, Be­reichs­lei­te­rin der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur, zeigt auf, wel­che Stel­len­schrau­ben hel­fen, das Fach­kräf­te­an­ge­bot zu stei­gern: "Wir brau­chen we­ni­ger Schul­ab­gän­ger ohne Ab­schluss, und mehr Be­trie­be, die jun­gen Men­schen mit nicht op­ti­ma­len Schul­leis­tun­gen eine Chance auf Aus­bil­dung und Ar­beit ge­ben. Die Zahl der­je­ni­gen, die ihr Stu­dium oder ihre Aus­bil­dung ab­bre­chen, muss fal­len." Ne­ben den jun­gen Men­schen sind auch Äl­tere und Frauen im Blick, um den Fach­kräf­teeng­pass ab­zu­fe­dern: durch die Er­höhung der Be­schäf­ti­gungs­quo­te. Bet­tina Krei­ling, Team­lei­te­rin des Ar­beit­ge­ber-Ser­vices der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur, sieht große Chan­cen für Ar­beit­neh­mer und -ge­ber durch das neue Qua­li­fi­zie­rungs­chan­cen­ge­setz: "U­n­ab­hän­gig von Al­ter, Aus­bil­dung und Be­triebs­größe soll da­mit Qua­li­fi­zie­rung für alle Be­schäf­tig­ten er­mög­licht wer­den, de­ren Tätig­kei­ten durch Tech­no­lo­gien er­setzt wer­den, oder die eine Wei­ter­bil­dung in ei­nem Eng­pass­be­ruf an­stre­ben. Eng­pass­be­rufe in Lippe sind bei­spiels­weise Al­ten­pfle­ger, Fri­seu­re, Köche, Flei­scher, Dach­decker, Ärz­te, Elek­tro­ni­ker, Ver­fah­rens­me­cha­ni­ker, Flie­sen­le­ger, Be­rufs­kraft­fah­rer oder Fach­ver­käu­fer im Le­bens­mit­tel­hand­werk."

vom 02.02.2019 | Ausgabe-Nr. 5B

