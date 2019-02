Initiative "Ankommen in Lippe"

Kreis Lippe übernimmt die perspektivische Ausrichtung

Der Kreis ü­ber­nimmt die per­spek­ti­vi­sche Aus­rich­tung der In­itia­tive „An­kom­men in Lip­pe": Han­ne­gret Dep­pe, Ar­min Schauf, Thors­ten Sa­gner, Jo­ana Hal­waß, Det­lef Stall, Land­rat Dr. Axel Leh­mann, Tho­mas Je­ckel und Alex­an­dra Stee­ger. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Seit knapp drei Jah­ren be­steht die In­itia­tive "An­kom­men in Lip­pe", die auf An­re­gung der Ar­beits­ge­mein­schaft Freie Wohl­fahrts­ver­bände Lippe und Mit­wir­kung von 20 Grün­dungs­part­nern und wei­te­ren Ak­teu­ren ge­grün­det wur­de. Die Be­tei­lig­ten er­klär­ten da­mals, sich für die In­te­gra­tion der in den Kreis Lippe ge­flüch­te­ten Men­schen zu en­ga­gie­ren, de­ren Fähig­kei­ten zu er­ken­nen und ih­nen die Teil­habe an Bil­dung, Ar­beit und Ge­mein­schaft zu er­mög­li­chen.

"Das Logo der In­itia­tive wurde als ge­mein­sam ge­nutz­tes Zei­chen für ein öf­fent­li­ches Be­kennt­nis zu ei­ner wohl­wol­len­den und kon­struk­ti­ven Be­glei­tung der Zu­wan­de­rung in den Kreis Lippe ein­ge­setzt. Da­mit sollte ge­mein­sam zu ei­ner po­si­ti­ven Grund­stim­mung zum Thema ‚Flucht und Mi­gra­tion in den Kreis Lip­pe‘ bei­ge­tra­gen wer­den", er­klärte Land­rat Dr. Axel Leh­mann. Die Steue­rung der Ar­beit er­folgte in ei­nem Ko­or­di­na­ti­ons­kreis un­ter Mit­wir­kung von Ar­min Schauf vom Kom­mu­na­len In­te­gra­ti­ons­zen­trum (KI) des Krei­ses Lip­pe, Tho­mas Je­ckel vom Netz­werk Lip­pe, Han­ne­gret Deppe von der Agen­tur für Ar­beit, Thors­ten Sa­gner von der Agen­tur "­sa­gner-hein­ze" und Det­lef Stall von der AWO. Für die zukünf­tige Aus­rich­tung der In­itia­tive ent­schied der Ko­or­di­na­ti­ons­kreis eine Neu­aus­rich­tung und Wei­ter­ent­wick­lung. Ü­ber die eh­ren­amt­li­che Tätig­keit hin­aus soll eine pro­fes­sio­nelle Struk­tur ge­schaf­fen wer­den, in­dem die Ver­ant­wor­tung und Ko­or­di­na­tion an den Kreis Lippe ab­ge­ge­ben wird. Det­lef Stall da­zu: "Wir freuen uns, dass das Kom­mu­nale In­te­gra­ti­ons­zen­trum die or­ga­ni­sa­to­ri­schen und in­halt­li­chen Auf­ga­ben ü­ber­nimmt, die bis­her wei­test­ge­hend eh­ren­amt­lich vom Ko­or­di­na­ti­ons­kreis er­bracht wor­den wa­ren. So kann sich un­sere In­itia­tive An­kom­men in Lippe wei­ter­ent­wi­ckeln und neuen Auf­ga­ben stel­len." In­halt­lich hat sich das Team der In­itia­tive be­reits ei­ni­ges vor­ge­nom­men. So sol­len nach dem Vor­bild der Po­di­ums­dis­kus­sion "In­te­gra­tion in Lemgo – in Ar­beit!" wei­tere Ver­an­stal­tun­gen in den Kom­mu­nen statt­fin­den. Das For­mat zeigt auf, was ak­tu­ell vor Ort rund um das Thema In­te­gra­tion ge­schieht und was al­les schon er­reicht wur­de. "Als kom­mu­ni­ka­tive Klam­mer soll zu­dem die Ho­me­page ‚An­kom­men in Lip­pe‘ aus­ge­baut und ge­nutzt wer­den, um die Öf­fent­lich­keits­wahr­neh­mung in Be­zug auf Zu­wan­de­rung po­si­tiv zu be­ein­flus­sen", er­klärt Jo­ana Hal­waß, KI Kreis Lip­pe. Denn häu­fig ste­hen Pro­bleme und Schwie­rig­kei­ten mit Zu­ge­wan­der­ten in der me­dia­len Öf­fent­lich­keit, ohne dass die er­folg­rei­che In­te­gra­tion, die po­si­ti­ven Ef­fekte auf die Wirt­schaft und Ge­sell­schaft an­ge­mes­sen berück­sich­tigt wer­den. Die Aus­wei­tung der In­ter­view­reihe "Ich bin an­ge­kom­men", die be­reits im ver­gan­ge­nen Juli mit ei­nem In­ter­view ei­ner Sy­re­rin star­te­te, ist ein wei­te­rer Schwer­punkt der zukünf­ti­gen Ar­beit.

