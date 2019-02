Michael Keil ist Präses

Lippische Landessynode hat einen neuen Synodalvorstand gewählt

Kreis Lip­pe. Pfar­rer Mi­chael Keil ist heute von der Lip­pi­schen Lan­des­syn­ode auf der kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung im Gil­de­zen­trum in Det­mold im zwei­ten Wahl­gang mit 34 Stim­men zum Prä­ses (Vor­sit­zen­den) der Lan­des­syn­ode ge­wählt wor­den. Keil tritt die Nach­folge von Mi­chael Stader­mann an, der zwölf Jahre Prä­ses und seit 1996 Mit­glied der Syn­ode war.

Der 54-jäh­rige ist Pfar­rer der evan­ge­lisch-re­for­mier­ten Kir­chen­ge­mein­den Barn­trup, Al­ver­dis­sen und Son­ne­born und seit 2008 or­dent­li­ches Mit­glied der Syn­ode. Sein An­lie­gen ist es, die Syn­ode zu stär­ken, er­läu­terte Mi­chael Keil in sei­ner An­spra­che: "­Die Ver­än­de­run­gen in un­se­rer Ge­sell­schaft for­dern uns her­aus und auf, Ideen zu ent­wi­ckeln und um­zu­set­zen, wie wir die nach­wach­sen­den Ge­ne­ra­tio­nen mit der Bot­schaft vom be­frei­en­den Gott be­geis­tern kön­nen. Als Syn­odale kön­nen wir wich­tige Hin­weise aus der Pra­xis ge­ben und Be­schlüsse vor­be­rei­ten, die der Kir­che ins­ge­samt zu­gu­te­kom­men." Syn­odale bräch­ten viele Kom­pe­ten­zen ein "und ich wün­sche mir und möchte dafür sor­gen, dass Sie das Pfund, das Sie mit­brin­gen, auch ein­brin­gen kön­nen." So ver­stehe er das Amt des Prä­ses: "­Mit Ih­nen und für Sie in die­ser Kir­che et­was zu er­mög­li­chen, was den Men­schen in Lippe gut tut." Als lu­the­ri­sches Mit­glied ist der 56-jäh­rige Rechts­an­walt Dirk Hen­rich-Held aus Lage als ers­ter Bei­sit­zer in den Syn­odal­vor­stand ge­wählt wor­den so­wie als zwei­ter Bei­sit­zer und re­for­mier­tes Mit­glied der 51-jäh­rige Dr. Matt­hias Wind­mann, Rich­ter aus Det­mold. Die­ser drei­köp­fige Syn­odal­vor­stand bil­det mit den drei Mit­glie­dern des Kol­le­gi­ums des Lan­des­kir­chen­am­tes (Lan­des­su­per­in­ten­dent, Ju­ris­ti­scher und Theo­lo­gi­scher Kir­chen­rat) den Lan­des­kir­chen­rat (Kir­chen­lei­tung). Als sieb­tes Mit­glied im Lan­des­kir­chen­rat hat die Syn­ode aus ih­rer Mitte die 52-jäh­rige Bank­kauf­frau Kers­tin Koch aus Bad Sal­zu­flen ge­wählt. Der Al­ters­vor­sit­zende der Lip­pi­schen Lan­des­syn­ode, Pfar­rer Ri­chard Krause (links), gra­tu­liert dem neuen Prä­ses der Lip­pi­schen Lan­des­syn­ode, Pfar­rer Mi­chael Keil. Fo­to: Lip­pi­sche Lan­des­kir­che

