Jagdbehörde informiert

Kreis Lip­pe. Die dies­jäh­rige Jä­ger­prü­fung der Un­te­ren Jagd­behörde wird wie folgt durch­ge­führt: Der schrift­li­che Teil fin­det am 24. April, um 15 Uhr im Kreis­haus, Fe­lix-Fe­chen­bach-Straße 5 in Det­mold statt. Die Schießprü­fung ist für Frei­tag, 26. April, ab 8 Uhr ge­plant und der münd­lich-prak­ti­sche Teil folgt am 29. und 30. April, so­wie von Mon­tag bis Mitt­wo­ch, 6. bis 8. Mai, je­weils auf dem Schieß­stand der Kreis­jä­ger­schaft Lip­pe, Schöt­mar­sche Straße 118 in Leo­polds­höhe-Kren­trup. Der An­trag auf Zu­las­sung zur Jä­ger­prü­fung ist spätes­tens bis 24. Fe­bruar, beim Kreis Lip­pe, Un­tere Jagd­behör­de, Fe­lix-Fe­chen­bach-Straße 5, ein­zu­rei­chen. Der An­trags­vor­druck fin­det sich auf der In­ter­netseite des Krei­ses Lip­pe. Zu­dem kann er schrift­lich oder per E-Mail an "jagd­be­hoer­de@­kreis-lip­pe.­de" an­ge­for­dert so­wie per­sön­lich im Kreis­haus ge­stellt wer­den.

vom 02.02.2019 | Ausgabe-Nr. 5B

