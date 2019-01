"Karneval der Tiere" im Familienkonzert

Studierende der Musikvermittlung liefern kreatives Inszenierungskonzept

Det­mold. Nach "­Pe­ter und der Wolf" steht zu Be­ginn des Jah­res der nächste Klas­si­ker für das Hoch­schu­lor­che­s­ter und sei­nen Künst­le­ri­schen Lei­ter Flo­rian Lud­wig an: Im Fa­mi­li­en­kon­zert er­klingt dies­mal Ca­mille Saint-Saëns be­lieb­tes Werk "­Der Kar­ne­val der Tie­re". Bei vie­len Er­wach­se­nen weckt diese Kom­po­si­tion Kind­heits­er­in­ne­run­gen, da hier­mit häu­fig erste Berührun­gen mit klas­si­scher Mu­sik in Ver­bin­dung ge­bracht wer­den. Da in der Mu­sik al­ler­lei Tier­rufe mit In­stru­men­ten imi­tiert wer­den, ist das Werk auch für Kin­der in be­son­de­rer Weise ge­eig­net. Die Ver­an­stal­tung fin­det als Ma­ti­nee am kom­men­den Sonn­tag, 27. Ja­nu­ar, statt. Be­ginn ist um 11.30 Uhr im Kon­zert­haus der Hoch­schu­le. Kar­ten sind zum Preis von 5 Euro im Vor­kauf ü­ber das Haus der Mu­sik, an der Ma­ti­nee­kasse so­wie ü­ber ww­w.ticke­ton­li­ne.de zu be­zie­hen. Es herrscht freie Platz­wahl. Ne­ben den Mit­glie­dern des Hoch­schu­lor­che­s­ters ha­ben sich Au­re­lia Ge­or­giou, Jörg Lop­per und Do­ro­thea Mün­sch, Stu­die­rende des Fa­ches Mu­sik­ver­mitt­lung, ein in­ter­essan­tes und krea­ti­ves In­sze­nie­rungs­kon­zept für ihr Pu­bli­kum aus­ge­dacht. Dies soll Jung und Alt glei­cher­maßen an­spre­chen und zum Zuhören, Stau­nen und Mit­ma­chen an­re­gen. In der In­sze­nie­rung wer­den die Zuhören­den viel ü­ber den Kom­po­nis­ten Ca­mille Saint-Saëns er­fah­ren und ein be­son­de­res In­stru­ment ken­nen­ler­nen, das nur eher sel­ten in Kon­zert­häu­sern zu hören ist: Die Glas­har­mo­nika – eine spe­zi­elle An­fer­ti­gung, bei der Glas­röhren in Kla­vier­stim­mung in ei­nem Ge­stell an­ge­ord­net sind. Zu gu­ter Letzt hat sich die Hoch­schule et­was Be­son­ders, ge­rade für ihr jun­ges Pu­bli­kum, aus­ge­dacht: Als Mit­mach-Ak­tion sind alle Kin­der herz­lich ein­ge­la­den, im Tier­kostüm zu er­schei­nen.

vom 26.01.2019 | Ausgabe-Nr. 4B

