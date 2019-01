Entartete Musik

Musik mit Werken verrückter Künstler

Det­mold. Ent­ar­tete Mu­sik – mit die­sem Be­griff wur­den im Na­zi­re­gime all jene Werke der mu­si­ka­li­schen Mo­derne des 20. Jahr­hun­derts ge­kenn­zeich­net, die nicht der Ideo­lo­gie des Na­tio­nal­so­zia­lis­mus‘ ent­spra­chen. Zu den ver­bo­te­nen Klän­gen zähl­ten ins­be­son­dere Neue Mu­sik, jid­di­sche Mu­sik, aber auch Jazz. Diese Mu­sik wurde ge­zielt aus den Auf­führungs­stät­ten ver­bannt und Kom­po­nis­ten so­wie de­ren Werke schlicht­weg igno­riert.

Nach dem Ende des Zwei­ten Welt­krie­ges gab es zunächst exis­ten­zi­elle Auf­ga­ben zu be­wäl­ti­gen. Eine Rück­be­sin­nung an ver­bann­te, "ent­ar­te­te" Künst­ler und eine Wie­der­auf­nahme ih­rer Werke fand nur schlep­pend und in ge­rin­gem Aus­maß statt. Die­ses Pro­jekt wid­met sich die­ser zu Un­recht ü­ber Jahre in den Hin­ter­grund ge­dräng­ten fa­cet­ten­rei­chen, ex­pres­si­ven und vor al­lem fort­schritt­li­chen Mu­sik. Auf un­ter­schied­lichste Art und Weise spie­gelt die Mu­sik die­ser Kom­po­nis­ten Stim­mun­gen und Schick­sale ei­nes von zwei Welt­krie­gen ge­präg­ten 20. Jahr­hun­derts wi­der. Das Kon­zert­pro­gramm mit Wer­ken un­ter an­de­rem von Hin­de­mith, Gers­hwin und Eis­ler lässt diese ver­ges­sene Mu­sik wie­der auf­le­ben und fin­det am Frei­tag, 8. Fe­bruar um 20 Uhr im Han­gar 21, Charles-Lind­bergh-Ring 10, statt. Ein­lass ist ab 19.30 Uhr. Die Form der Ge­genü­ber­stel­lung von als "ent­ar­tet" dif­fa­mier­ter Mu­sik mit aus­ge­wähl­ten Tex­ten soll zur Aus­ein­an­der­set­zung mit dem Be­griff "Ent­ar­tete Mu­si­k" an­re­gen. Hier­bei um­fasst die Re­zi­ta­tion ebenso Stim­men von NS-Funk­tionären und Pres­se­mel­dun­gen zur da­ma­li­gen Zeit wie Ta­ge­buchein­träge ver­bo­te­ner Künst­ler so­wie schwar­zen jid­di­schen Hu­mor. Tickets im Vor­ver­kauf gibt es für 14 (er­mäßigt 12) Euro un­ter an­de­rem in der Tou­rist-In­for­ma­tion Det­mold und an al­len Vor­ver­kaufs­stel­len von "AD­t­icket" so­wie im im In­ter­net un­ter "ww­w.ad­t­icket.­de". An der Abend­kasse kos­ten die Kar­ten 16 (er­mäßigt 14) Eu­ro.

vom 26.01.2019 | Ausgabe-Nr. 4B

