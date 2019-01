"Detmolder Erinnern"

Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus

Det­mold (js). Mit ei­ner Aus­stel­lungs­eröff­nung bil­den die Schü­ler des Grabbe-Gym­na­si­ums den Auf­takt zu der Ver­an­stal­tungs­reihe "Erin­nern und Ge­den­ken", die in die­sem Jahr un­ter dem Motto "­Det­mol­der Er­in­nern" steht. Ge­mein­sam mit ih­ren Leh­rern Kris­tina Pan­chyrz und Jo­han­nes Stüer, ha­ben sich die Schü­ler der un­ter­schied­li­chen Ge­schichts­kurse auf jü­di­sche Spu­ren­su­che in Det­mold be­ge­ben. Ent­stan­den ist dar­aus die Aus­stel­lung "­Stadt­ge­flüs­ter", die die Be­su­cher mit auf einen "vir­tu­el­len" Stadt­rund­gang nimmt. Be­lich­tet wer­den da­bei fünf un­ter­schied­li­che Häu­ser von fünf un­ter­schied­li­chen Men­schen, die je­doch ei­nes ge­mein­sam ha­ben: Sie alle wa­ren jü­di­scher Her­kunft und fie­len dem NS-Re­gime zum Op­fer. Sie ste­hen bei­spiel­haft für all die Men­schen ohne Na­men, die während der Zeit des Na­tio­nal­so­zia­lis­mus ver­folgt und getötet wur­den. Um­rahmt wird die Auf­takt­ver­an­stal­tung an­läss­lich des Ho­lo­caust-Ge­denk­tag von ei­ner sze­ni­schen Le­sung ü­ber den jü­di­schen Leh­rer Mo­ritz Rülf, der bis 1938 in Det­mold lebte und 1942 in ei­nem Wald bei Maly Tros­ti­nez er­schos­sen wurde (Insze­nie­rung Is­rael-AG des Grabbe-Gym­na­si­ums) und mu­si­ka­lisch mit dem Lied der "­Moor­sol­da­ten", dem Lied "­Die Ge­dan­ken sind frei­" und der Bal­lade Nr. 1 von Frédéric Cho­pin be­glei­tet. Der Be­ginn der zen­tra­len Ge­denk­feier ist um 11.30 Uhr in der Aula des Chris­tian-Diet­rich-Grabbe-Gym­na­si­ums, Küs­ter-Meyer Platz 2. Wei­te­rer Ver­an­stal­tun­gen rund um den Ho­lo­caust-Ge­denk­tag wer­den bis zum 21. Fe­bruar 2019 statt­fin­den.

