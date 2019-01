Der fünfte seiner Art

Weiterer Bücherschrank aufgestellt

Räu­men ein (von links): Hans-Ge­org Hem­pel, Maik Hueb­ner (Bür­ger­stif­tung), Hanno Bau­mann (Plan­tag), Fried­rich Bra­ke­meier (Bür­ger­stif­tung), Wil­fried West­phal (Li­ons-Club Det­mol­d), Orts­bür­ger­meis­ter Wolf­gang Schrie­gel und Hans Zitz­mann (Hei­mat- und Ver­kehrs­ver­ein) be­fül­len den neuen Bücher­schrank. Fo­to: LMH

Det­mold-Hei­de­nol­den­dorf (LM­H). Mit­hilfe von Spen­den, frei­wil­li­gen Hel­fern und Spon­so­ren konnte die Bür­ger­stif­tung nun den fünf­ten Bücher­schrank in Det­mold am Hei­de­nol­den­dor­fer nah­kauf auf­stel­len. Auch die ers­ten Bücher ste­hen be­reits drin. "Es geht uns dar­um, gute Dinge zu er­hal­ten und den­je­ni­gen, die sich kein Buch kau­fen wür­den, den Zu­gang zu Lek­türe zu er­mög­li­chen", er­klärt Vor­stand Kay Sand­mann-Puz­berg. Außer­dem sei es ein tol­les Ge­fühl, wenn ein Buch weg­ge­he. "­Man­che Leute le­gen Bücher hin­ein und kom­men später noch ein­mal wie­der, um nach­zu­se­hen, ob sie schon von je­man­dem her­aus­ge­nom­men wor­den sin­d". Da­mit be­schreibt Sand­mann-Puz­berg das Prin­zip: Wer möch­te, kann seine aus­ge­le­se­nen Bücher hin­ein­le­gen und sich an­dere mit­neh­men. Mehr als 200 Werke fin­den in dem Schrank Platz, der wie ein auf­ge­klapp­tes Buch ge­stal­tet ist. Neu ist in Hei­de­nol­den­dorf, dass der Schrank nicht auf städ­ti­schem Gelände steht. Dafür ging ein Dank an den Markt­be­trei­ber Ri­chard Maul. Außer­dem dankte die Bür­ger­stif­tung den vie­len Spen­dern aus dem Ort, die bei den Samm­lun­gen am nah­kauf und beim Fest in Ar­nims Park Geld bei­ge­steu­ert hat­ten, so­wie dem ört­li­chen Hei­mat- und Ver­kehrs­ver­ein, dem För­der­ver­ein des Li­ons Clubs Det­mold und ei­ner Reihe von Be­trie­ben, die das Pro­jekt eben­falls un­ter­stützt hat­ten. Der Bücher­schrank soll ab so­fort durch frei­wil­lige Hel­fer be­treut wer­den.

vom 26.01.2019 | Ausgabe-Nr. 4B

