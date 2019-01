1000 helfende Hände

Bürgerstiftung gibt EFA neuen Namen

Ge­mein­sam mehr be­we­gen: Frank Brüg­ge­mann, Maik Hueb­ner und Kay Sand­mann-Puz­berg (von links) stel­len den neuen Be­reich der „App­mold" vor, der sich der Bür­ger­stif­tung wid­met. Fo­to: Bür­ger­stif­tung Det­mold

Det­mold. Det­mold ist eine le­bens­werte Stadt, die aber noch ü­ber deut­lich mehr Po­ten­zial ver­fügt. So zu­min­dest sieht es die Bür­ger­stif­tung Det­mold, de­ren Ziel es ist, Det­mold für Men­schen al­ler Ge­ne­ra­tio­nen noch at­trak­ti­ver und noch le­bens­wer­ter zu ma­chen. Mit sym­pa­thi­schen Pro­jek­ten sorgt die Bür­ger­stif­tung dafür, dass sich die Det­mol­der wohl­fühlen und sich für an­dere in So­zial-, Kul­tur- oder Bil­dungs­pro­gram­men ein­set­zen kön­nen. Ein zen­tra­les Ele­ment die­ser Ar­beit ist die EFA, die Eh­ren­amt­li­chen Frei­wil­li­gen Agen­tur, die seit der Grün­dung der Bür­ger­stif­tung un­ter dem Motto "­Det­mold ist Ge­mein­schaft" Men­schen, die sich kon­kret en­ga­gie­ren wol­len, ak­tiv ver­mit­telt und un­ter­stützt. Die Bür­ger­stif­tung Det­mold will die EFA nun auf eine noch brei­tere Ba­sis stel­len. Um den Ge­dan­ken in der Be­völ­ke­rung noch deut­li­cher zu ver­mit­teln, heißt die EFA ab so­fort "1000 hel­fende Hände – die Eh­ren­amt­s­agen­tur der Bür­ger­stif­tung Det­mol­d". "Wir wol­len durch den neuen Na­men noch deut­li­cher zum Aus­druck brin­gen, warum es uns hier geht: Näm­lich, dass sich in Det­mold viele Men­schen für an­dere oder die gute Sa­che en­ga­gie­ren. 1000 hel­fende Hände ist da­bei ein tol­les Syn­onym für den großen Ein­satz, den so viele Det­mol­der leis­ten", er­klärt Kay Sand­mann-Puz­berg vom Vor­stand der Bür­ger­stif­tung. Die Eh­ren­amt­s­agen­tur der Bür­ger­stif­tung ist im wahrs­ten Sinne ein "­aus­ge­zeich­ne­tes" Pro­jekt. Ü­ber die­sen Weg fin­den Men­schen in eine eh­ren­amt­li­che Be­schäf­ti­gung in Det­mold, oft auch zum ers­ten Mal. Sie un­ter­stüt­zen an­dere Men­schen, be­glei­ten sinn­volle Pro­jekte und set­zen sich für ein Mit­ein­an­der und für Det­mold ein. Ü­ber die Agen­tur konn­ten seit Grün­dung schon ü­ber 300 eh­ren­amt­li­che Hel­fer für un­ter­schied­lichste Auf­ga­ben ge­won­nen wer­den. Das Pro­jekt ist mehr­fach von re­gio­na­len und ü­ber­re­gio­na­len Or­ga­ni­sa­tio­nen aus­ge­zeich­net wor­den. "Wir möch­ten die Agen­tur natür­lich wei­ter aus­bau­en, und Men­schen al­len Al­ters dafür ge­win­nen. Auch un­ser Pro­jekt "­Balu und Du", in dem sich Men­schen aus drei Ge­ne­ra­tio­nen für junge Men­schen in Det­mold en­ga­gie­ren, oder "­Draht­esel", bei dem Men­schen Fahrrä­der re­pa­rie­ren ler­nen kön­nen und auch mit ei­ner Fahr­rad-Spende Gu­tes tun kön­nen, ist ü­ber die Agen­tur ent­stan­den. Diese und an­dere sind wun­der­volle Pro­jek­te, die lang­fris­tig viel be­wir­ken", macht Sand­mann-Puz­berg deut­lich. Die, die da­von pro­fi­tie­ren, er­le­ben Det­mold als einen Ort mit ho­hem Ge­mein­­schafts­sinn und tra­gen die­sen Ge­dan­ken wei­ter. "Un­sere Pro­jekte schaf­fen ein Wir-Ge­fühl und för­dern den Mut, ak­tiv diese Stadt mit zu ge­stal­ten", er­gänzt Vor­stands­mit­glied Frank Brüg­ge­mann.

vom 26.01.2019 | Ausgabe-Nr. 4B

