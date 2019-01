Spendenaktionen für Tierheimtiere

Schützlinge erhalten Wagenladungen an Geschenken

La­rissa Stein­bach, In­ha­be­rin des Det­mol­der Fut­ter­hau­ses ü­ber­gibt die Spen­den an die Tier­heim-Aus­zu­bil­dende Ra­hel Epha. Fo­to: Pri­vat

Det­mold. Zum Jah­res­be­ginn durfte sich das Tier­heim Det­mold sich ü­ber eine ü­ber­wäl­ti­gende Re­so­nanz auf die Weih­nachts­ak­tio­nen freu­en, die in der Ad­vent­s­zeit im Fit­ness­stu­dio "­Fit­ness4U" in La­ge, im Det­mol­der Fress­napf, in "Das Fut­ter­haus" in Det­mold und im Nie­hei­mer "­BAR­Fi­no" or­ga­ni­siert wor­den wa­ren: An­dreas Haug­witz vom La­gen­ser Fit­ness-Stu­dio "­Fit­ness 4-U" hat mit sei­ner Ak­tion "­Fit­ness für Fut­ter" eine Schall­mauer durch­bro­chen: Bei der Ad­vents­ak­tion kam die sa­gen­haf­ten Re­kord­menge von 330 Ki­lo­gramm Tier­fut­ter zu­sam­men, die Chri­sto­pher Imig, der Erste Vor­sit­zende des Ver­eins "Tier­schutz der Tat", am 10. Ja­nuar ent­ge­gen­neh­men durf­te. An­dreas Haug­witz und sein Team kön­nen zu Recht sehr stolz auf ih­ren tol­len Er­folg sein. Viele liebe Ge­schenke für Tier­heim­tiere wur­den auch wie­der in der Weih­nachts­baum-Ak­tion im Det­mol­der Fress­napf ge­spen­det: Die Tier­heim­schütz­linge er­hiel­ten eine ganze Wa­gen­la­dung an Fut­ter, Spiel­zeug, Lecker­chen und Nütz­li­chem, die An­fang Ja­nuar an die Tier­pfle­ge­rin An­nika Glöde ü­ber­ge­ben wur­de. Alle Ga­ben wa­ren durch ein Foto von Hund, Katze oder Ka­nin­chen ge­schmückt, und kein Tier­heim­tier ging leer aus. Reich­lich be­schenkt wur­den die Tier­heim­tiere er­neut in der Weih­nachts­ak­tion vom Det­mol­der Fut­ter­haus, die die In­ha­be­rin La­rissa Stein­bach und ihr Team or­ga­ni­siert hat­ten. Eine rie­sige Spen­den­menge wurde am 7. Ja­nuar an die Tier­heim-Aus­zu­bil­dende Ra­hel Epha ü­ber­ge­ben. Der Tier­heim-Bulli war bis oben hin be­packt mit Tüten und Pa­ke­ten vol­ler Hunde-, Kat­zen und Klein­tier­fut­ter so­wie Spiel­zeug, Streu und Lecker­chen. Er­folg­reich war auch wie­der die Weih­nachts­ak­tion, die Jen­ni­fer Bei­neke vom "­BAR­Fi­no"-Hun­de­be­darf in Nie­heim auf die Beine ge­stellt hat. Un­ter dem Weih­nachts­wunsch­baum wurde eine Menge Hun­de­fut­ter ge­sam­melt, und außer­dem be­kam je­der der Tier­heim­hunde ein lie­be­voll ver­pack­tes in­di­vi­du­el­les Tüt­chen mit hoch­wer­ti­gen und schmack­haf­ten Lecker­chen und Barf­ar­ti­keln.

vom 26.01.2019 | Ausgabe-Nr. 4B

Drucken | Versenden