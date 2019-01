Vom Manuskript zum fertigen Buch

Schreibworkshop für Jugendliche in der Stadtbibliothek

Det­mold. Zum fünf­ten Mal nimmt die Stadt­bi­blio­thek Det­mold am lan­des­wei­ten Pro­jekt "Jun­ges Schrei­ben – Schreib­land NR­W" teil. Ge­för­dert wird die Schreib­werk­statt vom Mi­nis­te­rium für Kul­tur und Wis­sen­schaft des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len im Rah­men von "Schreib­land NR­W", ei­ner In­itia­tive des Ver­bands der Bi­blio­the­ken NRW und des Li­te­ra­tur­büros NRW. Zu­sam­men mit ih­rem För­der­ver­ein gibt sie da­mit Ju­gend­li­chen im Al­ter zwi­schen 12 und 14 Jah­ren die Chan­ce, bei ei­nem rich­ti­gen Au­tor das Hand­werks­zeug für krea­ti­ves Schrei­ben zu er­ler­nen. Un­ter dem Motto "­Krea­ti­ves Schrei­ben – Vom Ma­nu­skript zum fer­ti­gen Buch" taucht der Au­tor Ge­rald Ha­ge­mann, der un­ter dem Pseud­onym Ro­bert C. Mar­ley Kri­mis schreibt, mit den Ju­gend­li­chen in die Welt ih­rer Fan­ta­sie und Träume ein. Un­ter sei­ner An­lei­tung ler­nen sie al­les, was für das Krea­tive Schrei­ben wich­tig ist und be­kom­men Un­ter­stüt­zung dar­in, wie sie sich li­te­ra­risch aus­drü­cken kön­nen. Egal, ob je­mand seine Träume als be­kann­ter De­tek­tiv aus­le­ben und da­durch seine kri­mi­na­lis­ti­sche Ader zei­gen möchte oder lie­ber fremde Län­der und un­be­kannte We­sen zu Pa­pier bringt: Al­les ist mög­lich. Wer mag, kann auch aus­pro­bie­ren, ob sich die Ge­dan­ken poe­tisch in ei­nem Ge­dicht um­set­zen las­sen. Der Krea­ti­vität sind kei­ner­lei Gren­zen ge­setzt und auch das li­te­ra­ri­sche End­pro­dukt ist frei­ge­stellt. Zum Ende der Schreib­werk­statt wer­den alle Ge­schich­ten in ei­ner Ab­schluss­prä­sen­ta­tion der Öf­fent­lich­keit vor­ge­stellt und da­nach on­line ver­öf­fent­licht. ­Der Schreib­work­shop um­fasst ins­ge­samt 15 Zeit­stun­den und ist auf­ge­teilt in sie­ben Sams­tags-Ter­mine von je­weils min­des­tens zwei Stun­den. Start des Work­shops ist am Sams­tag, 2. Fe­bruar um 10 Uhr in der Stadt­bi­blio­thek Det­mold in der Leo­pold­straße 5. Die Teil­nah­me­ge­bühr für den Kur­sus in­klu­sive pro­fes­sio­nel­ler Be­treu­ung und An­lei­tung durch den Au­tor liegt bei 25 Eu­ro. Da nur eine be­grenzte An­zahl an jun­gen krea­ti­ven Nach­wuchs­schrift­stel­lern teil­neh­men kann, wird um ver­bind­li­che An­mel­dung bis zum 30. Ja­nuar un­ter der Te­le­fon­num­mer (05231) 309417 oder per Mail an "k.­blu­me@­det­mol­d.­de" ge­be­ten. Nähere In­for­ma­tio­nen zu den In­hal­ten des Kur­ses im In­ter­net un­ter "ww­w.­stadt­bi­blio­thek-det­mol­d.­de".

vom 26.01.2019 | Ausgabe-Nr. 4B

