Verein Chance Ausbildung Lippe erhält 30.000 Euro

Ausbildungsförderung durch die Stiftung der Sparkasse

Det­mold. Der ge­meinnüt­zige Ver­ein Chance Aus­bil­dung Lippe (CAL e.V.) hat be­reits 154 er­folg­rei­chen Ab­sol­ven­ten durch Aus­bil­dung den Ein­stieg in eine be­ruf­li­che Zu­kunft er­mög­licht. Mit ei­ner­Spende in Höhe von 30.000 Euro un­ter­stützt die Stif­tung der Spar­kasse Pa­der­born-Det­mold für Lippe-Det­mold die Wei­ter­führung der Ar­beit des Ver­eins für Lippe auch in die­sem Jahr. "Je­der hat die Chance auf eine Aus­bil­dung ver­dient. Sie si­chert den grund­le­gen­den Ein­stieg in die Be­rufs­welt und dazu leis­ten wir sehr gerne einen Bei­trag", ,er­klärt Hans La­ven, Vor­sit­zen­der der Stif­tung der Spar­kasse Pa­der­born-Det­mold, zur sym­bo­li­schen Spen­denü­ber­ga­be. Land­rat Dr. Axel Leh­mann, stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der des CAL e.V. be­tont den enor­men ge­sell­schaft­li­chen Bei­trag die­ser Ver­eins­ar­beit: "Junge Er­wach­se­ne, die in ei­nem re­gulären Aus­wahl­ver­fah­ren nicht berück­sich­tigt wur­den, fin­den ihre Chance auf eine Be­rufs­aus­bil­dung beim CAL und wer­den hier in­ten­siv durch un­sere Mit­ar­bei­te­rin­nen be­treut." "Ich habe mich beim Ver­ein so­fort ver­stan­den und auf­ge­ho­ben ge­fühl­t", erzählt Na­dine We­ber, Aus­zu­bil­dende als Kauf­frau für Büro­ma­na­ge­ment im ers­ten Jahr. Ihr ge­lang der Start in das Be­rufs­le­ben mit­hilfe des ver­eins nach Um­we­gen. "Ob junge Mut­ter, schlechte Ab­schluss­no­ten, pri­vate Hemm­nisse oder ein un­glück­li­ches Aus­bil­dungs­ver­hält­nis – die Hin­ter­gründe der Aus­zu­bil­den­den beim CAL sind so viel­fäl­tig wie un­ser An­ge­bot. Mitt­ler­weile ha­ben wir in fast 50 Be­ru­fen mit lip­pi­schen Un­ter­neh­men, Städ­ten und Ge­mein­den aus­ge­bil­det", be­rich­tet Ver­eins­ge­schäfts­füh­re­rin Dr. A. Hein­rike Heil. In Zu­sam­men­ar­beit mit dem Kreis Lip­pe, der Stadt Det­mold und lip­pi­schen Un­ter­neh­men wer­den durch den Ver­ein zu­sätz­li­che Aus­bil­dungs­stel­len ge­schaf­fen und eine qua­li­fi­zier­te, in­di­vi­du­ell be­treute Aus­bil­dung er­mög­licht. Da­bei be­glei­tet der Ver­ein die Aus­zu­bil­den­den und Ko­ope­ra­ti­ons­part­ner von der Be­wer­be­r­aus­wahl bis zur Zeug­nis­ver­ga­be. "Wir un­ter­stüt­zen die Aus­zu­bil­den­den mit zu­sätz­li­chen Se­mi­na­ren, Coa­chings und Lern­an­ge­bo­ten, die vor al­lem klei­nere Be­triebe von sich aus gar nicht er­mög­li­chen könn­ten. Auch hier sind wir auf die Un­ter­stüt­zung durch Spen­den an­ge­wie­sen", be­dankt sich Aus­bil­dungs­lei­te­rin Dunja Weid­mann. Auch in die­sem Jahr wer­den noch Aus­zu­bil­dende ge­sucht. Ak­tu­elle Aus­bil­dungs­an­ge­bote wer­den re­gel­mäßig un­ter "ww­w.­cal-ev.­de" ver­öf­fent­licht.

vom 23.01.2019 | Ausgabe-Nr. 4A

