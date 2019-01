Förderung für Weiterbildung

Kreis Lip­pe. Die För­de­rung der be­ruf­li­chen Wei­ter­bil­dung wird oft durch be­ruf­li­che Bil­dungs­maß­nah­men er­reicht, die von der Ar­beit­s­agen­tur Det­mold in Auf­trag ge­ge­ben und von Trä­gern durch­ge­führt wer­den. Hier­bei ist ein re­gel­mäßi­ger Kon­takt zwi­schen den Be­tei­lig­ten wich­tig, um pass­ge­naue An­ge­bote für al­le, die an Wei­ter­bil­dung in­ter­es­siert sind, und da­mit ihre be­ruf­li­chen Per­spek­ti­ven op­ti­mie­ren möch­ten, an­bie­ten zu kön­nen. Die Agen­tur für Ar­beit Det­mold lädt alle Bil­dungs­trä­ger in der Re­gion zu ei­nem In­for­ma­ti­ons- und Aus­tausch­ge­spräch ein, und zwar am Diens­tag, 29. Ja­nu­ar, um 8.15 Uhr im Grup­pen­raum des Be­rufs­in­for­ma­ti­ons­zen­trums (BiZ) in der Agen­tur für Ar­beit Det­mold, Wit­te­kind­straße 2. Ein be­son­de­rer Schwer­punkt der Ver­an­stal­tung wird die Bil­dungs­ziel­pla­nung 2019 so­wie das Qua­li­fi­zie­rungs­chan­cen­ge­setz sein. Die Ver­an­stal­tung steht al­len Bil­dungs­trä­gern of­fen – um An­mel­dung wird je­doch ge­be­ten un­ter (05231) 610601 oder per E-Mail an "­Det­mol­d.­Buero-der-Ge­schäfts­fueh­rung@­ar­beit­s­agen­tur.­de".

vom 23.01.2019 | Ausgabe-Nr. 4A

