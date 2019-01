Das Vermächtnis von Karla Raveh

Got­tes­dienst am 27. Ja­nuar in der Hei­lig-Geist-Kir­che in Lemgo Kreis Lip­pe/Lem­go. Zu ei­nem be­son­de­ren Got­tes­dienst aus An­lass des in­ter­na­tio­na­len Ho­lo­caust-Ge­denk­ta­ges la­den die ka­tho­li­sche Hei­lig-Geist-Ge­meinde und die Karla-Ra­veh-Ge­samt­schule ge­mein­sam mit dem Schul­re­fe­rat der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che am Sonn­tag, 27. Ja­nu­ar, um 11 Uhr in die Hei­lig-Geist-Kir­che in Lemgo ein. Karla Ra­veh – wer war sie und wel­ches Ver­mächt­nis ge­ben Men­schen wie sie heute an uns wei­ter? Mit die­sen Leit­fra­gen ha­ben Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Karla-Ra­veh- Ge­samt­schule in ei­nem Work­shop un­ter An­lei­tung der Thea­ter­päd­ago­gin Bet­tina Frank ge­ar­bei­tet. Die Er­kennt­nis­se, Ge­dan­ken und Bei­träge aus die­sem Work­shop so­wie aus Ge­sprächen mit Mi­chael Ra­veh, Sohn von Karla Ra­veh (1927-2017), jü­di­sche Zeit­zeu­gin des Ho­lo­caust aus Lem­go, stel­len sie im Got­tes­dienst vor. Das Pro­jekt wird von der Re­li­gi­ons­leh­re­rin Re­nate Zim­mer­mann-Grob, Vi­kar Da­niel Robb und Lan­des­pfar­rer An­dreas Matt­ke, Schul­re­fe­rent der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che, be­glei­tet.

vom 23.01.2019 | Ausgabe-Nr. 4A

Drucken | Versenden