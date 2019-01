Unter dem Motto "Detmolder Erinnern" gedenkt die Stadt der Opfer des Holocaust

Erinnerungs- und Gedenkkonzept erweckt die Menschen zu Leben

Ausch­witz, 27. Ja­nuar 1945: Die Rote Ar­mee be­freit das Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger Ausch­witz. Mehr als eine Mil­lion Men­schen, da­von 90 Pro­zent Ju­den, ha­ben hier während der NS-Zeit auf schlimmste Art und Weise ihr Le­ben ver­lo­ren. Der Name "Ausch­witz" wurde in der Nach­kriegs­zeit zu ei­nem Sym­bol für den Ho­lo­caust. Seit 1996 ist der 27. Ja­nu­ar, als Jah­res­tag der Be­frei­ung in Deutsch­land, der "­Tag des Ge­den­kens an die Op­fer des Na­tio­nal­so­zia­lis­mus". In­ter­na­tio­nal wurde die­ser Tag 2005 von den Ver­ein­ten Na­tio­nen zum "­Tag des Ge­den­kens an die Op­fer des Ho­lo­caust" er­nannt. Rück­blick: Det­mold, ir­gend­wann zu ei­ner Zeit vor Be­ginn des NS-Re­gi­mes. Hier le­ben fünf un­ter­schied­li­che Men­schen mit ih­ren Fa­mi­li­en, die eng mit ih­rer Stadt ver­bun­den sind. So wie der Leh­rer Mo­ritz Rülf oder der be­kannte Jour­na­list und Au­tor Fe­lix Fe­chen­bach. Mo­ritz Rülf war jü­di­scher Her­kunft, Fe­lix Fe­chen­bach eben­falls. Zu­dem war Fe­chen­bach ein ü­ber­zeug­ter So­zi­al­de­mo­krat. Er lebte von 1929 bis zu sei­ner Er­mor­dung 1933 in Det­mold, wo er als Re­dak­teur beim SPD-Or­gan "Volks­blat­t" ar­bei­te­te. Mo­ritz Rülf un­ter­rich­tete als Leh­rer an der Det­mol­der Kna­ben­bür­ger­schu­le. Doch schon von Be­ginn sei­ner Tätig­keit an stieß dies auf Wi­der­stand in­ner­halb der Bür­ger­schaft. Denn Rülf war zwar lip­pi­scher Staats­bür­ger (Lippe war von 1871 bis 1945 ein Glied­staat des Deut­schen Rei­ches, ab 1918 dann als Frei­staat; Anm. d. Re­d.), dies galt als Vor­aus­set­zung, um an ei­ner staat­li­chen Lehr­an­stalt zu un­ter­rich­ten, doch gleich­zei­tig war er auch jü­di­scher Pre­di­ger. Mehr auf Seite 2

