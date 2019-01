Künstler-Engagement für krebskranke Kinder

Ver­ein wird auf­gelöst: Bar­mit­tel ge­hen an El­ter­nini­tia­tive Bad Sal­zu­flen. Der Ver­ein K.e.s (Künst­ler en­ga­gie­ren sich) be­en­det mit ei­ner Spende an die El­ter­nini­tia­tive krebs­kran­ker Kin­der OWL sein so­zia­les En­ga­ge­ment und seine eh­ren­amt­li­che Ar­beit. Zehn Jahre hat sich der Ver­ein K.e.s. mit den Grün­dern Ip­pa­tio Fraz­asso-Baa­cke und Heidi Schardt für so­ziale Pro­jekte ein­ge­setzt. K.e.s fi­nan­zierte sich aus­sch­ließ­lich durch Mit­glieds­bei­träge und den Ver­kauf von Bil­dern der Ver­eins­mit­glie­der. Mit die­sen Er­lö­sen un­ter­stützte der Ver­ein seit 2008 viele un­ter­schied­li­che Pro­jekte und In­sti­tu­tio­nen - nicht nur in der Re­gion. Den Li­qui­da­to­ren Heidi Schardt und Maik Zeis­berg war es ein Her­zens­wunsch die letzte Spende von K.e.s an die El­ter­nini­tia­tive krebs­kran­ker Kin­der zu rich­ten. Im De­zem­ber 2018 er­hielt die El­ter­nini­tia­tive das Bar­ver­mö­gen des Künst­ler­ver­eins als letzte Amts­hand­lung vor der end­gül­ti­gen Auf­lö­sung. Die El­ter­nini­tia­tive krebs­kran­ker Kin­der OWL be­treut seit 1995 an Krebs er­krankte Kin­der und de­ren Fa­mi­lien im Kin­der­zen­trum. Die Spende setzt die In­itia­tive für die An­schaf­fung ei­nes De­cken­mo­ni­tor­sys­tems in der On­ko­lo­gi­schen Ta­ges­kli­nik ein. Der Ver­ein K.e.s. wurde aus dem Ver­eins­re­gis­ter gelöscht und auf­gelöst. Die El­ter­nini­tia­tive um An­dreas Tilly be­dankt sich auf die­sem Weg noch­mals bei den Künst­lern und den Li­qui­da­to­ren für die Un­ter­stüt­zung der El­ter­nini­tia­tive mit der letz­ten Amts­hand­lung des Ver­eins "Künst­ler en­ga­gie­ren sich".

vom 23.01.2019 | Ausgabe-Nr. 4A

Drucken | Versenden