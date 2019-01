Klassiker der Swing-Ära

HfM-Big Band spielt mit dem Jazz-Saxophonisten Heiner Wiberny

Det­mold. Klas­si­ker der Swing-Ära ste­hen am kom­men­den Sams­tag, den 19. Ja­nu­ar, auf dem Pro­gramm des Kon­zer­tes der HfM-Big Band. Be­ginn ist um 19.30 Uhr im Kon­zert­haus der Hoch­schu­le. Un­ter der Künst­le­ri­schen Lei­tung von Shawn Gro­cott gibt das Hoch­schu­len­sem­ble Jazz-Klas­si­ker be­kann­ter Größen wie Glenn Mil­ler, Duke El­ling­ton und Benny Good­man zum Bes­ten. Da­bei er­klin­gen Songs wie "In the moo­d", "­Penn­syl­va­nia 6-5000" oder "S­wing that Thing". Außer­dem gibt es mit der Be­set­zung der drei Sän­ge­rin­nen Ga­bri­ela Koch, Anna Bors­dorf und Clara Fa­bian ein Re­vi­val der An­drew Sis­ters, ei­ner der be­kann­tes­ten US-ame­ri­ka­ni­schen Grup­pen der 30er, 40er und 50er Jah­re. Mit dem Jazz-Sa­xo­pho­nis­ten Hei­ner Wi­berny wird ebenso ein pro­mi­nen­ter Gast­mu­si­ker zu hören sein. Das Pro­gramm des Abends mo­de­riert Gott­fried Meyer. Ein­tritts­kar­ten im Wert von 7,50 Euro sind im Vor­ver­kauf im Haus der Mu­sik, an der Abend­kasse so­wie un­ter ww­w.ticke­ton­li­ne.de er­hält­lich. Sa­xo­pho­nist Hei­ner Wi­berny war bis 2009 Mit­glied der WDR Big Band, de­ren ge­mein­sa­mes künst­le­ri­sches Schaf­fen auf ü­ber 60 CDs und Plat­ten­auf­nah­men do­ku­men­tiert ist. Wi­berny trat als Jazz-Sa­xo­pho­nist in ver­schie­dens­ten For­ma­tio­nen auf der gan­zen Welt auf. Be­son­ders prä­gend war die Be­geg­nung mit dem Jazz­mu­si­ker Dizzy Gil­le­spie im Rah­men zweier Kon­zer­te. Mit der Big Band bie­tet die Hoch­schule ih­ren Stu­die­ren­den ü­ber die klas­si­schen In­stru­men­tal­fächer hin­aus die Mög­lich­keit, sich auf ho­hem Ni­veau dem Jazz zu wid­men. Eta­bliert hat sich die Reihe "­Groo­vin‘ high", bei der Er­geb­nisse un­ter­schied­li­cher Ar­beits­pro­ben mit re­nom­mier­ten Jaz­z­größen wie den Big Band-Lei­tern Gary Smu­lyan und Mi­chael Abene so­wie dem Po­sau­nis­ten Ed Neu­meis­ter im Det­mol­der Som­mer­thea­ter zu hören wa­ren.

vom 19.01.2019 | Ausgabe-Nr. 3B

