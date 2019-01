Von Aqua-Gymnastik bis Zumba

Sportbildungswerk stellt neues Programm vor

Kreis Lip­pe. Un­ter dem Motto "­Finde her­aus was gut für dich ist" bie­tet das Spor­bil­dungs­werk im KSB Lippe lip­pe­weit ein viel­fäl­ti­ges Sport- und Be­we­gungs­pro­gramm für Jung und Alt an. Es lis­tet in sei­nem Bil­dungs­plan 2019 eine Viel­zahl an Kur­sen an ver­schi­en­de­nen Or­ten auf. Ge­sund­heits- und Fit­ness-Kurse sind ebenso im An­ge­bot wie Sport-Trends – von Aqua-Gym­nas­tik ü­ber Body-Fit­ness, Yoga und Prä­ven­ti­ons­kurse bis hin zu Zum­ba. Auch im Pro­gramm sind zwei Sport­rei­sen nach Nor­der­ney und Sport- und Well­ness­tage für Frau­en. Ein­ma­lig sind auch die An­ge­bote in dem Ther­mal­bad Vi­ta­Sol in Bad Sal­zu­flen und in dem Ba­de­haus Bad Mein­berg, hier kön­nen im An­schluss an die Ü­bungs­ein­hei­ten die An­ge­bote der Bä­der ge­nutzt wer­den. Mit der Ziel­set­zung "­Be­wegt äl­ter wer­den" gibt es spe­zi­elle An­ge­bote für die Ziel­gruppe 60+. Ne­ben dem um­fas­sen­den Kur­s­pro­gramm gibt es re­gel­mäßig vom Bil­dungs­werk aus Ü­bungs­lei­ter­aus­bil­dun­gen und Fort­bil­dun­gen für eh­ren­amt­li­che Mit­ar­bei­ter in Sport­ver­ei­nen. Mehr In­for­ma­tio­nen so­wie das Pro­gramm und die An­mel­dun­gen sind im In­ter­net mög­lich un­ter "ww­w.s­port­an­ge­bote-lip­pe.­de" oder te­le­fo­nisch un­ter (05231) 627908.

