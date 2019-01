Falsche Polizeibeamte am Telefon

Kreis Lip­pe. Die Po­li­zei warnt er­neut vor An­ru­fern, die sich als Po­li­zis­tin­nen und Po­li­zis­ten aus­ge­ben. Am Mon­tag und am Diens­tag sind meh­rere Per­so­nen im Kreis­ge­biet, ins­be­son­dere in Oer­ling­hau­sen, von der­ar­ti­gen An­ru­fern kon­tak­tiert wor­den. Die Täter ru­fen vor­zugs­weise äl­tere Men­schen an. In al­len Fäl­len woll­ten die Be­trü­ger am Te­le­fonat Aus­künfte ü­ber Ver­mö­gens­ver­hält­nisse er­lan­gen. Sie schüch­ter­ten die Op­fer da­hin­ge­hend ein, dass Bar­geld oder Wert­sa­chen aus Si­cher­heits­grün­den der Po­li­zei ü­ber­ge­ben wer­den sol­len, weil ein an­geb­li­cher Ein­bruch zum Nach­teil der An­ge­ru­fe­nen dro­he. Die Op­fer wer­den zu­dem da­hin­ge­hend ma­ni­pu­liert, Bar­geld vom Konto zwecks ei­ner Ü­ber­gabe von der Bank ab­zu­ho­len. Fi­nan­zi­el­ler Scha­den ent­stand bis­her aber nicht. In dem Zu­sam­men­hang weist die Po­li­zei dar­auf hin, nie­mals te­le­fo­nisch nach Ver­mö­gens­wer­ten oder Bank­gut­ha­ben ge­fragt wird. Die Po­li­zei wird auch nicht an Bür­ge­rin­nen und Bür­ger her­an­tre­ten und sie zu "­ver­deck­ten Er­mitt­lun­gen" her­an­zie­hen. Wer sich nicht ab­so­lut si­cher, tatsäch­lich von der Po­li­zei an­ge­ru­fen wor­den zu sein, sollte die 110 wählen und den Sach­ver­halt klären.

vom 19.01.2019

