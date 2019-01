Konjunktur wächst, nur langsamer

Konjunkturaussichten laut IHK gedämpft

Kreis Lippe (k­m). Der Wirt­schafts­auf­schwung wird 2019 et­was ge­bremst. Das liegt un­ter an­de­rem mit ver­schie­de­nen Kon­junk­tur­ri­si­ken, wie an­dau­ern­den Un­si­cher­hei­ten und welt­wei­ten Han­dels­kon­flik­ten. Der Prä­si­dent der In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold (IHK Lip­pe), Vol­ker Stein­bach, hält ein so­li­des Wachs­tum, wenn auch auf nied­ri­ge­rem Ni­veau, den­noch für rea­lis­tisch. "­Der Höhen­flug ist vor­bei, aber die re­gio­nale Wirt­schaft wächst auch im neuen Jahr wei­ter", ist Stein­bach ü­ber­zeugt.

Seine Zu­ver­sicht zieht er vor al­lem aus der star­ken Kon­junk­tur des eu­ropäi­schen Bin­nen­mark­tes. "­Die sehr gute Be­schäf­ti­gungs­la­ge, die er­freu­lich hohe Kon­sum­nach­frage und die gute Aus­las­tung der Be­triebe bil­den ein sta­bi­les Fun­da­ment", kom­men­tiert der IHK Prä­si­dent das Er­geb­nis der ak­tu­el­len Kon­junk­tu­rum­fra­ge. Al­ler­dings zeich­nete sich die vor­sich­tige Hal­tung lip­pi­scher Un­ter­neh­men be­reits bei der Um­frage im Som­mer ab. Zum ers­ten Mal seit der Um­frage im Win­ter 2012 liegt der Saldo aus Po­si­tiv- und Ne­ga­tiv­mel­dun­gen leicht im Mi­nus. Das hat zur Fol­ge, dass sich der IHK-Kon­junk­turkli­main­di­ka­tor ab­schwächt und ak­tu­ell bei 115,3 Punk­ten liegt. Die welt­po­li­tisch in­sta­bile Lage hat auch Aus­wir­kun­gen auf die lip­pi­schen Un­ter­neh­men, selbst wenn Lippe wirt­schaft­lich so­gar noch ü­ber dem durch­schnitt­li­chen Ni­veau von NRW liegt. In der Um­frage ga­ben 45 Pro­zent der lip­pi­schen Un­ter­neh­men gute Kon­junk­tur­no­ten. Le­dig­lich neun Pro­zent wa­ren mit der wirt­schaft­li­chen Lage un­zu­frie­den. Hohe Per­so­nal­kos­ten und re­la­tiv hohe Ma­te­rial- so­wie Ener­gie­kos­ten wirk­ten sich ne­ga­tiv auf die Ren­di­ten aus. An der ak­tu­el­len Kon­junk­tu­rum­frage be­tei­lig­ten sich 164 Un­ter­neh­men mit gut 16.800 Be­schäf­tig­ten in Lip­pe. Diese Un­ter­neh­men gehören zu den Be­rei­chen In­dus­trie, Bau, Han­del, Dienst­leis­tung und Kre­dit­ge­wer­be.

