Neujahrsempfang der lippischen Landfrauen

Kreis Lip­pe. Der Kreis­land­frau­en­ver­band (KLV) Lippe lädt zum Neu­jahrs­emp­fang ein. Am Sams­tag, 26. Ja­nu­ar, ab 11 Uhr geht es im Gast­haus "­Mar­pe­tal" in Blom­berg-Großen­mar­pe, Alte Post­straße 96, um das Thema "Ernährung in der Zu­kunft". So­wohl Mit­glie­der als auch Gäste sind herz­lich will­kom­men. Ernährung be­fin­det sich im Wan­del – doch was sind die größten Trends und Ver­än­de­run­gen, auf die wir uns ein­stel­len müs­sen? Wie ernähren wir uns mor­gen? Die Welt­be­völ­ke­rung wächst, und gleich­zei­tig das In­ter­esse an der Fra­ge, wie Mil­li­ar­den von Men­schen in Zu­kunft ernährt wer­den sol­len. Es­sen wir in der Zu­kunft nur noch Pul­ver, weil das zeit- und platz­spa­ren­der ist? Stel­len wir Chips und Bur­ger aus In­sek­ten her? Und kommt un­sere Pizza bald aus dem 3D-Drucker? Mit die­sen Fra­gen be­fas­sen sich die Land­frauen auf ih­rem Neu­jahrs­emp­fang und ha­ben Prof. Rai­ner Bar­ne­kow, Hoch­schule OWL (Le­bens­mit­tel­ver­fah­rens­tech­nik) und Vor­stands­vor­sit­zen­der des VDI OWL zu ei­nem Im­puls­vor­trag mit an­sch­ließen­der Dis­kus­sion ein­ge­la­den. Frauke Frobö­se, Land­frau aus La­ge, be­rich­tet im Po­di­ums­ge­spräch, wie sie mit ih­rem An­gus­rind­fleisch dem Trend zu re­gio­na­len Er­zeug­nis­sen ge­recht wird. Der Un­kos­ten­bei­trag be­trägt 12 Euro pro Per­son, Sekt und Suppe sind in­be­grif­fen. An­mel­dun­gen nimmt Ilse Pe­tig un­ter der Ruf­num­mer (05263) 954316 bis zum 18. Ja­nuar ent­ge­gen. Wei­tere In­for­ma­tio­nen un­ter ww­w.wll­v.­de/lip­pe.

