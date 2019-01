Kreis zahlt weniger LWL-Umlage

Aus Lippe fließen 86,9 Millionen Euro an den Landschaftsverband

Gra­fik: LWL

Kreis Lip­pe/Müns­ter. Der Kreis Lippe zahlt im kom­men­den Jahr 86,9 Mil­lio­nen Euro an Um­lage für den Haus­halt des Land­schafts­ver­ban­des West­fa­len-Lippe (LWL) 2019. Das ent­spricht ei­nem He­be­satz von 15,15 Pro­zent. Der Kreis muss da­mit rund 614.000 Euro we­ni­ger auf­brin­gen als noch bei dem ur­sprüng­lich ge­plan­ten He­be­satz (15,4 Pro­zent, den die LWL-Ver­wal­tung bei der Haus­halt­sein­brin­gung im Ok­to­ber vor­schlug. Dies hat der Land­schafts­ver­band in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung er­klärt.

Die LWL-Land­schafts­ver­samm­lung stimmte in Müns­ter mit großer Mehr­heit für den Haus­halt­s­ent­wurf und da­mit auch für die nach 2018 zweite Sen­kung des LWL-He­be­sat­zes von 16 Pro­zent auf nun­mehr 15,15 Pro­zent, die al­len 27 Mit­glieds­kör­per­schaf­ten in West­fa­len-Lippe zu­gute kommt. Die Städte und Kreise müs­sen so noch ein­mal ins­ge­samt 18 Mil­lio­nen Euro we­ni­ger als ge­plant ü­ber­wei­sen. Der Etat des LWL hat 2019 ein Vo­lu­men von 3,62 Mil­li­ar­den Eu­ro. Fast 90 Pro­zent des Haus­hal­tes wer­den dem­nach für so­ziale Leis­tun­gen an die rund 8,3 Mil­lio­nen Men­schen in West­fa­len-Lippe auf­ge­wendet. 70 Pro­zent der Auf­wen­dun­gen ent­fie­len al­lein auf die so­ge­nannte Ein­glie­de­rungs­hilfe für Kin­der und Er­wach­sene mit Be­hin­de­run­gen. Das sind 2,54 Mil­li­ar­den Euro für das Jahr 2019. Die Sen­kung der Um­lage sei durch gute Ein­nah­m­e­po­si­tio­nen auf­grund der gu­ten kon­junk­tu­rel­len Si­tua­tion und der da­mit ver­bun­de­nen ho­hen Steuer­ein­nah­men mög­lich, heißt es in der Pres­se­mit­tei­lung. Vom Land er­halte der LWL im nächs­ten Jahr fast 30 Mil­lio­nen Euro mehr an Zu­wei­sun­gen. Die CDU-Frak­ti­ons­vor­sit­zende Eva Irr­gang (Kreis Soest) sieht den LWL mit dem ge­senk­ten He­be­satz und ei­ner Rück­lage von 240 Mil­lio­nen Euro "­gut gerüs­tet für die großen Auf­ga­ben der Jahre 2020 und 2021". Das neue Bun­des­teil­ha­be­ge­setz zum Bei­spiel müsse ohne Scha­den für die Be­trof­fe­nen oder die Kom­mu­nen um­ge­setzt wer­den. Der SPD-Frak­ti­ons­vor­sit­zende Holm Stern­ba­cher (Bie­le­feld) er­klär­te, es sei ge­lun­gen, ü­ber die Aus­gleichs­rück­lage zu­min­dest eine rech­ne­ri­sche Re­serve auf­zu­bau­en: "Wir hof­fen, dass die Be­las­tung der kom­mu­na­len Haus­halte zukünf­tig sich durch die Um­lage nicht sprung­haft nach oben ent­wi­ckelt. Wir kön­nen für Aus­gleich sor­gen." Er sieht das Bun­des­teil­ha­be­ge­setz und die da­mit ver­bun­de­nen Auf­ga­ben­er­wei­te­rung als große Her­aus­for­de­rung. "Wir wol­len, dass auch be­hin­derte Men­schen ih­ren Le­bens­un­ter­halt durch Ar­beit ver­die­nen kön­nen", un­ter­strich Stern­ba­cher. Die Vor­sit­zende der Frak­tion der Grü­nen, Mar­tina Mül­ler (Hoch­sau­er­land­kreis), kri­ti­sierte den Haus­halt­s­ent­wurf. Sie bemän­gel­te, dass die Mehr­heit es ver­säumt hät­te, einen zu­kunfts­fähi­gen Haus­halt zu for­mu­lie­ren. "­Sie ha­ben kein ein­zi­ges Si­gnal in Rich­tung Ö­ko­lo­gie ge­setz­t", sagte Mül­ler. Die FDP-FW-Frak­tion stimmte für den Haus­halt 2019 und freute sich auch ü­ber die frühe Ver­ab­schie­dung. Die Frak­tion der Lin­ken lehnt den Haus­halt ab und kri­ti­sierte den Um­gang mit An­trä­gen der Op­po­si­tion: "­Was auch im­mer wir ein­ge­bracht ha­ben, fand kein Ge­fal­len bei der po­li­ti­schen Mehr­heit", sagte Spre­che­rin Bar­bara Schmidt (Bie­le­feld). Sie warnte da­vor, dass neue Auf­ga­ben be­schlos­sen wür­den ohne die nöti­gen Res­sour­cen. Auch die Gruppe der Pi­ra­ten lehnte den Haus­halt 2019 ab. Spre­cher Sven Sla­dek (Kreis Soest) kri­ti­sierte die großen Frak­tio­nen: "­Sie spa­ren den LWL ka­putt, und das zu­las­ten der Schwächs­ten in un­se­rer Ge­sell­schaft." Die Gruppe der AfD hätte es lie­ber Rück­la­gen aus­ge­baut statt die Ver­band­sum­lage ge­senkt, stimmte aber für den Haus­halt.

